Maročané kousali, ale gólu se nedočkali. Argentině se ve finále MS postaví Francie

Fotbalisté Francie v semifinále mistrovství světa porazili Maroko 2:0 a podruhé za sebou si zahrají o zlato. V nedělním finále vyzvou Argentinu.

Výběr země galského kohouta si na MS zahraje o zlato počtvrté v historii. V letech 1998 a 2018 Francouzi uspěli, naopak před 16 lety skončili druzí. Svěřenci trenéra Didiera Deschampse jako první od roku 2002 postoupili do finále na dvou po sobě jdoucích světových šampionátech, Brazílie si tehdy zahrála o zlato dokonce potřetí za sebou.

"Je to úžasné, znovu si zahrajeme o titul. Jsem na hráče neskutečně hrdý, jsou to obrovské emoce. Udělali jsme dnes důležitý krok, ale ještě jeden poslední je před námi," citoval agentury Deschampse.

Maročané utrpěli premiérovou porážku na turnaji v Kataru a nestali se historicky prvním týmem mimo Evropu a Jižní Ameriku, který by se dostal do finále. I účastí v semifinále ale vytvořili africký rekord. V sobotu se svěřenci kouče Valída Radžradžuího utkají o bronz s Chorvatskem.

Oba týmy nastoupily s dvěma změnami oproti čtvrtfinále. Ve francouzské zahajovací jedenáctce nahradil nemocného Rabiota Fofana a na stoperu hrál Konaté místo Upamecana. Gólman Lloris si připsal 19. start na mistrovství světa a vyrovnal brankářského rekordmana Němce Neuera.

Maročané poprvé na turnaji vyrukovali v rozestavení s třemi stopery. Po zdravotních problémech se vrátil do sestavy Mazráví, nechyběl ani kapitán Saís, naopak další střední obránce Adžuird si těsně před utkáním obnovil zranění, kvůli němuž chyběl ve čtvrtfinále proti Portugalsku.

Maročané měli v hledišti výraznou převahu a při soupeřově hymně nesportovně pískali. Francouzi se ale nenechali rozhodit a na stadionu v Chúru, kde ve čtvrtfinále porazili Anglii, rychle udeřili. V páté minutě stoper Varane vysunul Griezmanna, který přihrávkou pod sebe našel Mbappého a po jeho zblokovaném pokusu na zadní tyči v akrobatické pozici sklepl Hernandez vysoký míč o zem do sítě.

Levý bek, který v úvodu šampionátu zaujal v základní sestavě místo po zraněném bratru Lucasovi, zaznamenal druhý reprezentační gól a první na turnaji v Kataru po dvou asistencích. V čase 4:39 šlo o nejrychlejší branku v semifinále světového šampionátu od roku 1958.

"Měl jsem na telefonu bratra, je velmi spokojený. Je neuvěřitelné dvakrát za sebou projít do finále mistrovství světa," uvedl Hernandez, který na šampionátu před čtyřmi lety nestartoval.

Maročané poprvé na probíhajícím mistrovství prohrávali a premiérově inkasovali od soupeře; jediný předchozí obdržený gól si připsali po trefě do vlastní sítě. První africký semifinalista mistrovství světa se ale nezalekl a v 11. minutě mohl odpovědět, Únahího pokus ale vyrazil Lloris.

V 17. minutě měl favorit blízko k pojišťující brance. Giroud ale po brejku trefil jen tyč a coby nejlepší střelec francouzské reprezentační historie svůj pátý gól na turnaji nedal. Chvíli nato musel zřejmě kvůli obnovenému zranění střídat Saís a Maročané přešli na systém se čtyřmi obránci.

Další velkou možnost zahodili Francouzi v 36. minutě. Mbappé v těžké pozici nepřidal šestou branku na šampionátu, kterou by se v čele tabulky kanonýrů osamostatnil před Argentincem Messim, a dorážející Giroud z dobré pozici minul. Ve 44. minutě se na opačné straně po rohu položil do balonu stoper Jamík a "nůžkami" z pozice za penaltou trefil tyč.

Problémy Maročanů v obraně pokračovaly. Do druhého dějství už nenastoupil Mazráví, kterého nahradil Attíat-Allá. Francie na světovém šampionátu v předchozích 25 zápasech, v nichž vedla po poločase, nikdy neprohrála a vynikající bilanci potvrdila.

"Měli jsme nějaká zranění, bylo toho na nás hodně. Zaplatili jsme za drobné chyby. Nevstoupili jsme do utkání dobře, v první půli bylo v naší hře příliš mnoho technických nedostatků. Po změně stran jsme tlačili, byli to mnohem lepší, ale nestačilo to," řekl trenér Radžradžuí.

Maročané sice na rozdíl od předchozích duelů překvapivě více drželi míč a tlačili se za vyrovnáním, ale v koncovce jim vždy scházel krok. Francouzi se několikrát ubránili s vypětím sil a s blížícím se závěrem začali více kontrolovat hru.

V 71. minutě ještě Thuram hlavičkou minul, ale o osm minut později už přidal favorit pojistku. Další zblokovanou střelu od Mbappého doklepl zblízka do odkryté branky Kolo Muani. Útočník Frankfurtu skóroval po 44 sekundách pobytu na trávníku a postaral se o třetí nejrychlejší gól střídajícího hráče v historii mistrovství světa.

"Ještě si neuvědomuji, co se nám povedlo. Nevím, co se děje, jsem jako ve snu. Dát první reprezentační gól v semifinále mistrovství světa je něco neuvěřitelného," uvedl Kolo Muani. "Jsem velmi hrdý na spoluhráče. Jdeme si pro trofej. Finále se nehraje, finále se vyhrává," dodal čtyřiadvacetiletý útočník.

Maročanům nebylo souzeno ani snížení, v závěru nastavení zasáhl těsně před čarou bránící Koundé. Francouzi poprvé na turnaji v Kataru neinkasovali a ani v šestém vzájemném duelu neprohráli.

"Odevzdali jsme na hřišti maximum, to je nejdůležitější. Porážka nic nemění na tom, co jsme tu předvedli. Ukázali jsme světu, jaký je marocký fotbal. Abychom mistrovství světa vyhráli, budeme muset ještě hodně pracovat. Tak daleko ještě nejsme," uvedl Radžradžuí. "Teď bude těžké zvednout se psychicky. Dám šanci i těm, kteří si tady tolik nezahráli, a zkusíme získat bronz," dodal marocký trenér.

Francie - Maroko 2:0 (1:0)

Branky: 5. T. Hernandez, 79. Kolo Muani. Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández (všichni Mex.) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Búfál (Maroko). Diváci: 68.294.

Francie: Lloris - Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez - Tchouaméni - Griezmann, Fofana - Dembélé (78. Kolo Muani), Giroud (65. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps.

Maroko: Bunú - Darí, Saís (21. Amallá, 78. Azzalzúlí), Jamík - Hakimí, Amrabat, Únahí, Mazráví (46. Attíat-Allá) - Zijach, Búfál (66. Abuchlál) - Nasírí (66. Hamdallá). Trenér: Radžradžuí.