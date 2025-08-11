Jak to mohl minout? Rashford předvedl španělským fanouškům neuvěřitelnou minelu

Rashford si v dresu Barcelony odbyl premiéru před španělskými fanoušky a přispěl k jasnému triumfu 5:0 nad italským Comem.
Přesto největší pozornost vzbudil moment, na který by nejraději okamžitě zapomněl: stoprocentní šance, kterou promarnil.
Fanoušci na sociálních sítích ji okamžitě označili za "zahozenou příležitost sezony".
Podobně spálil obří šanci v duelu české ligy Václav Drchal v derby se Slavií, o víkendu ho pak napodobil jeho kolega z útoku Bohemians Júsuf Hilál v dalším domácím klání s Jabloncem.
Anglický útočník Rashford přišel v létě na hostování z Manchesteru United a nastoupil místo zraněného Roberta Lewandowského.
Když měl před sebou odkrytou branku, možná ho přemohlo sebevědomí - míč namířil mimo tři tyče. Jeho reakce mluvila za vše: otření čela, zakrytý obličej a pohled plný nevěřícného zklamání.
Reakce fanoušků na sociálních sítích byla okamžitá a nekompromisní. "Tohle je jasně minela sezony," psal jeden. "Není možné, že tohle netrefil," dodal další.
Jiní připomínali, že přechod z Manchesteru mu možná stále svazuje nohy. Našli se ale i optimisté, kteří věří, že Barcelona je pro něj ideálním prostředím. Oceňují jeho herní momenty, jež naznačují, že může mít úspěšnou sezonu.
Rashford se navíc dokázal rychle rehabilitovat. Krátce po zahozené šanci připravil nezištnou asistenci.
Zápas se odehrál na stadionu Johana Cruyffa s kapacitou kolem šesti tisíc diváků v rámci tradičního souboje o Trofej Joana Gampera. Barcelona šla do vedení díky dvěma trefám Fermína Lópeze, následoval gól Raphinhy a poté se prosadil i Lamine Yamal, který v 49. minutě uzavřel skóre.
Utkání ukázalo, proč si Barcelona Rashforda vyhlédla. Sedmadvacetiletý forvard pomáhal v kombinaci, zrychloval hru a neustále tlačil soupeře do defenzivy. Jeho start v lize ale zatím není jistý - klub stále bojuje s finančními limity La Ligy a Rashford patří mezi sedm hráčů, jejichž registrace je ohrožena.