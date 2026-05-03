Manchester United zpečetil svou renesanci. Pokořil Liverpool a slaví Ligu mistrů

Manchester United porazil poprvé od srpna 2022 doma Liverpool, v dnešním 35. kole anglické fotbalové ligy 3:2. "Rudí ďáblové" si navíc zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů.
Liverpool je o skóre čtvrtý před Aston Villou, ta však dnes přivítá sestupem ohrožený Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Na šestý Bournemouth, jenž si snadno poradil s Crystal Palace 3:0, mají oba týmy šestibodový náskok.
United se dostal do vedení v páté minutě zásluhou Cunhy a o devět minut později podtrhl dominanci Manchesteru nejlepší týmový střelec Šeško. Prosadil se pojedenácté v sezoně. Liverpool soupeřovu branku v prvním dějství téměř neohrozil, ale necelé dvě minuty po začátku druhé půle po individuální akci snížil Szoboszlai. Když Mbeumo po akci United trefil patou jen tyč, trefili se hosté podruhé: mizernou rozehrávku brankáře Lammense potrestal Gakpo.
Manchester se nakonec výhry dočkal. Diallovu hlavičku odvrátil Mac Allister jen před vlastní vápno, kde se do míče opřel domácí odchovanec Kobbie Mainoo a vítěznou brankou do sítě největšího rivala oslavil podpis nové smlouvy na pět let.
Crystal Palace zažil v Bournemouthu špatný úvod. Záložník Lerma si v 10. minutě hlavou srazil míč do vlastní brány hlavou a gólman Henderson o 22 minut později způsobil penaltu sražením Senesiho, kterou proměnil Kroupi. Francouzský útočník se prosadil podvanácté v sezoně a vyrovnal tak rekord Robbieho Fowlera v počtu branek v debutové sezoně Premier League z ročníku 1993/94. Hosté v poločase čtyřikrát střídali, ale brazilský křídelník Rayan přidal v 77. minutě třetí gól.
Anglická fotbalová liga - 35. kolo:
Bournemouth - Crystal Palace 3:0 (10. vlastní Lerma, 32. Kroupi z pen., 77. Rayan), Manchester United - Liverpool 3:2 (6. Cunha, 14. Šeško, 77. Mainoo - 47. Szoboszlai, 56. Gakpo),
20:00 Aston Villa - Tottenham.
Tabulka:
1.
Arsenal
35
23
7
5
67:26
76
2.
Manchester City
33
21
7
5
66:29
70
3.
Manchester United
35
18
10
7
63:48
64
4.
Liverpool
35
17
7
11
59:47
58
5.
Aston Villa
34
17
7
10
47:42
58
6.
Bournemouth
35
12
16
7
55:52
52
7.
Brentford
35
14
9
12
52:46
51
8.
Brighton
35
13
11
11
49:42
50
9.
Chelsea
34
13
9
12
53:45
48
10.
Fulham
35
14
6
15
43:49
48
11.
Everton
34
13
8
13
41:41
47
12.
Sunderland
35
12
11
12
37:46
47
13.
Newcastle
35
13
6
16
49:51
45
14.
Leeds
35
10
13
12
47:52
43
15.
Crystal Palace
34
11
10
13
36:42
43
16.
Nottingham
34
10
9
15
41:45
39
17.
West Ham
35
9
9
17
42:61
36
18.
Tottenham
34
8
10
16
43:53
34
19.
Burnley
35
4
8
23
35:70
20
20.
Wolverhampton
35
3
9
23
25:63
18
Archeologové objevili papyrus s Homérovou Iliadou uvnitř starověké egyptské mumie. Je to poprvé, co byl řecký literární text použit při konzervaci.
Čeští hokejisté zakončili České hry (Fortuna Hockey Games) porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0:1 po samostatných nájezdech, s bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které neztratilo ani bod.
Pět dětí ve věku od deseti do 14 let v sobotu večer nedaleko hornorakouského Freistadtu utrpělo zranění, když explodoval táborák, u kterého seděly. Pod ohništěm byly výbušniny, které policie označila za „relikt z druhé světové války".
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Spartou Praha a Jabloncem.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech, odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Informoval o tom list Financial Times.