Manchester United zpečetil svou renesanci. Pokořil Liverpool a slaví Ligu mistrů

ČTK,Sport

Manchester United porazil poprvé od srpna 2022 doma Liverpool, v dnešním 35. kole anglické fotbalové ligy 3:2. "Rudí ďáblové" si navíc zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Premier League - Manchester United v Liverpool
Michael Carrick, trenér Manchester United, slaví vítězství nad LiverpoolemFoto: REUTERS
Liverpool je o skóre čtvrtý před Aston Villou, ta však dnes přivítá sestupem ohrožený Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Na šestý Bournemouth, jenž si snadno poradil s Crystal Palace 3:0, mají oba týmy šestibodový náskok.

United se dostal do vedení v páté minutě zásluhou Cunhy a o devět minut později podtrhl dominanci Manchesteru nejlepší týmový střelec Šeško. Prosadil se pojedenácté v sezoně. Liverpool soupeřovu branku v prvním dějství téměř neohrozil, ale necelé dvě minuty po začátku druhé půle po individuální akci snížil Szoboszlai. Když Mbeumo po akci United trefil patou jen tyč, trefili se hosté podruhé: mizernou rozehrávku brankáře Lammense potrestal Gakpo.

Manchester se nakonec výhry dočkal. Diallovu hlavičku odvrátil Mac Allister jen před vlastní vápno, kde se do míče opřel domácí odchovanec Kobbie Mainoo a vítěznou brankou do sítě největšího rivala oslavil podpis nové smlouvy na pět let.

Crystal Palace zažil v Bournemouthu špatný úvod. Záložník Lerma si v 10. minutě hlavou srazil míč do vlastní brány hlavou a gólman Henderson o 22 minut později způsobil penaltu sražením Senesiho, kterou proměnil Kroupi. Francouzský útočník se prosadil podvanácté v sezoně a vyrovnal tak rekord Robbieho Fowlera v počtu branek v debutové sezoně Premier League z ročníku 1993/94. Hosté v poločase čtyřikrát střídali, ale brazilský křídelník Rayan přidal v 77. minutě třetí gól.

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Bournemouth - Crystal Palace 3:0 (10. vlastní Lerma, 32. Kroupi z pen., 77. Rayan), Manchester United - Liverpool 3:2 (6. Cunha, 14. Šeško, 77. Mainoo - 47. Szoboszlai, 56. Gakpo),

20:00 Aston Villa - Tottenham.

Tabulka:

1.

Arsenal

35

23

7

5

67:26

76

2.

Manchester City

33

21

7

5

66:29

70

3.

Manchester United

35

18

10

7

63:48

64

4.

Liverpool

35

17

7

11

59:47

58

5.

Aston Villa

34

17

7

10

47:42

58

6.

Bournemouth

35

12

16

7

55:52

52

7.

Brentford

35

14

9

12

52:46

51

8.

Brighton

35

13

11

11

49:42

50

9.

Chelsea

34

13

9

12

53:45

48

10.

Fulham

35

14

6

15

43:49

48

11.

Everton

34

13

8

13

41:41

47

12.

Sunderland

35

12

11

12

37:46

47

13.

Newcastle

35

13

6

16

49:51

45

14.

Leeds

35

10

13

12

47:52

43

15.

Crystal Palace

34

11

10

13

36:42

43

16.

Nottingham

34

10

9

15

41:45

39

17.

West Ham

35

9

9

17

42:61

36

18.

Tottenham

34

8

10

16

43:53

34

19.

Burnley

35

4

8

23

35:70

20

20.

Wolverhampton

35

3

9

23

25:63

18

