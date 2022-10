Manchester United - West Ham. Kladiváři zkusí překvapit velkého favorita

O nedobrém startu West Hamu do sezony toho bylo napsáno hodně. Momentálně sedí na třináctém místě se čtrnácti body, pouze tři body nad sestupovým pásmem. Poslední měsíc byl ale od svěřenců Davida Moyese daleko lepší. Dokázali doma porazit Wolves i Fulham, dvakrát zdolat Anderlecht uhrát bod v Southamptonu nebo potvrdit 100% bilanci v Evropské konferenční lize. Jediným bezbodovým zápasem byla těsná porážka na Anfieldu s Liverpoolem. Před týdnem si pak Hammers doma poradili s nováčkem z Bournemouthu 2:0. Pozitivní to ale pořád úplně není a fandové by už rádi i body z utkání s top týmy. Šance na to je dnes.