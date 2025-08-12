Fotbal

Manchester City za něj dal 100 milionů, Guardiola ho zazdil. Hvězdu teď získal Moyes

ČTK Sport ČTK, Sport
před 4 hodinami
Everton získal na hostování anglického záložníka Jacka Grealishe, jenž v poslední sezoně nedostával šanci v Manchesteru City. Avizovanou dohodu dnes oba fotbalové kluby potvrdily. Její součástí je opce na přestup s odstupným ve výši 50 milionů liber (1,4 miliardy korun).
Jack Grealish
Jack Grealish | Foto: Reuters

Devětadvacetiletý Grealish už dnes s Evertonem, který vede bývalý kouč West Hamu David Moyes, trénoval.

"Jsem nadšený, že jsem podepsal smlouvu v tomhle skvělém klubu," vzkázal fanouškům v novém působišti, kde chce získat větší herní praxi i směrem k mistrovství světa v příštím roce.

Držitel stříbra z mistrovství Evropy 2021 na loňském Euru chyběl, celkem má v reprezentaci na kontě 39 utkání a čtyři góly.

Do Manchesteru přestoupil Grealish v roce 2021 z Aston Villy za 100 milionů liber (přes 2,8 miliardy korun), v předchozím ročníku ale vypadl ze základní sestavy Citizens. Při nedávném mistrovství světa klubů nebyl ani na soupisce.

"Tohle musí nést těžce." Podivné zacházení se Součkem dráždí fanoušky West Hamu

Tomáš Souček (Everton - West Ham)
 
