Manchester City za něj dal 100 milionů, Guardiola ho zazdil. Hvězdu teď získal Moyes

Devětadvacetiletý Grealish už dnes s Evertonem, který vede bývalý kouč West Hamu David Moyes, trénoval.
"Jsem nadšený, že jsem podepsal smlouvu v tomhle skvělém klubu," vzkázal fanouškům v novém působišti, kde chce získat větší herní praxi i směrem k mistrovství světa v příštím roce.
Držitel stříbra z mistrovství Evropy 2021 na loňském Euru chyběl, celkem má v reprezentaci na kontě 39 utkání a čtyři góly.
Do Manchesteru přestoupil Grealish v roce 2021 z Aston Villy za 100 milionů liber (přes 2,8 miliardy korun), v předchozím ročníku ale vypadl ze základní sestavy Citizens. Při nedávném mistrovství světa klubů nebyl ani na soupisce.