Malík neví, zda bude znovu kandidovat na předsedu FAČR. Kauzy mě vyčerpávají, říká

Předseda Fotbalové asociace Martin Malík zatím není rozhodnutý, zda bude příští rok na volební valné hromadě obhajovat svůj post.

Kandidaturu chce zvážit i z toho důvodu, že ho vyčerpávají problémy, kterým fotbal aktuálně čelí. Na asociaci dopadá koronavirová krize i čerstvá kauza údajné korupce a ovlivňování výsledků zápasů.

"Zcela jednoznačně je to věc, která je předčasná. Skutečně nemám v tuhle chvíli šanci se zabývat touto úvahou. Pokud bych k tomu měl říct něco obecně, tak bude strašně záležet na tom, jakým způsobem se bude celá situace vyvíjet v těch nejbližších dnech, týdnech a měsících," řekl Malík ve videu, v němž dnes odpovídal na dotazy médií.

"Samozřejmě pak bude záležet i na tom, jakým způsobem za mnou bude či nebude stát celé fotbalové hnutí od výkonnostního po profesionální fotbal v období, kdy bude dávat smysl se touto otázkou zabývat. V neposlední řadě si celou věc musím vyhodnotit i já pro sebe," dodal Malík.

Předsedou se stal na konci roku 2017 poté, co v souvislosti s dotační kauzou odstoupil Miroslav Pelta. "Když jsem před třemi lety do této vrcholné funkce přicházel, bylo mým úkolem prostředí zklidnit, zajistit kontinuální financování českého fotbalu. Domnívám se, že tyto dva úkoly se ve většině podařilo naplnit. Mohli jsme se začít soustředit na to, co fotbal dělá fotbalem. Myslím, že i tady se celá řada věci povedla, na druhou stranu pak propukla ta dnešní kauza, fotbal je také těžce zasažen koronavirovou epidemií," poznamenal Malík.

"Přestože ty fotbalové úspěchy typu vítězství nad Anglií, možnost hrát přátelské zápasy s Brazílií a Německem si cením hodně vysoko a jsou to věci, které vás motivují a posouvají hodně dopředu, řešení těch problematických věcí a velkých kauz pochopitelně i mě významným způsobem vyčerpává. Na jednoho člověk v tak krátké době je to poměrně velká nálož. Je to i něco, čím se budu muset zabývat já osobně," doplnil padesátiletý funkcionář.