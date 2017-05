Malík, Fousek a Duba usilují o Peltovu židli. Berbr obhajuje roli místopředsedy FAČR, má dva soupeře

před 51 minutami

Fotbalová asociace ČR zveřejnila seznam kandidátů pro volební valnou hromadu, která se uskuteční 2. června v Praze

Praha - O pozici předsedy Fotbalové asociace ČR se ucházejí tři muži: Petr Fousek, bývalý generální sekretář asociace, dále Martin Malík, ředitel STES, což je obchodní organizace FAČR, a Libor Duba, ředitel Ondrášovky.

Dosavadní šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta, který je vazebně vyšetřován kvůli obvinění z údajného ovlivňování státních dotací, svou původní kandidaturu stáhl.

Kontroverzní český místopředseda Roman Berbr na předsednickou funkci nekandiduje, zaměří se na obhajobu své dosavadní role ve výkonném výboru.

Vyplývá to ze seznamu kandidatur, který byl zveřejněn na webu Fotbalové asociace ČR.

Uzávěrka kandidatur byla v pátek 12. května, čekalo se ještě na pondělní poštu, protože by platily i kandidatury poslané poštou s pátečním razítkem.

Jednotliví aspiranti mohou ještě kdykoli do voleb, jež proběhnou 2. června na valné hromadě FAČR v Praze, od své kandidatury odstoupit. Někteří z nich zatím aspirují na větší počet pozic, nejpozději těsně před volbou se ale budou muset rozhodnout pro jedinou z nich.

Kandidáti na pozice do výkonného výboru FAČR Předseda (1): Martin Malík, Petr Fousek, Libor Duba Český místopředseda (1): Roman Berbr, Petr Mlsna, Miroslav Liba Moravský místopředseda (1): Zdeněk Zlámal, František Jura, Jiří Kubíček, Karel Kula Předsedkyně Řídící komise Čechy (1): Dagmar Damková Předseda Řídící komise Morava (1): Pavel Blaha, František Jura, Pavel Nezval, Alan Jančík Člen VV za Čechy (2): Miroslav Liba, Rostislav Votík, Ladislav Čičmanec, Michal Fischer, Petr Mlsna, Michal Blaschke Člen VV za Moravu (2): Miroslav Vrzáček, František Jura, Karel Kula, Pavel Brímus, Stanislav Kaláb, Pavel Blaha Člen VV za ligu (2): Tomáš Paclík, Dušan Svoboda, Miroslav Dvořák



Číslo v závorce značí, kolik osob bude na danou pozici zvoleno. Tučně jsou vyznačeny osoby, které příslušnou pozici ve VV obhajují.

Mezi původně ohlašovanými kandidáty na pozici fotbalového předsedy bylo zmiňováno i jméno Petra Mlsny. Náměstek ministra spravedlnosti a současně člen komise rozhodčích ale nakonec kandiduje "jen" na českého místopředsedu. A to právě proti Romanu Berbrovi a také Miroslavu Libovi, šéfovi Středočeského krajského fotbalového svazu.

Také o pozici moravského místopředsedy je celkem tlačenice. Pozici obhajuje stavební podnikatel Zdeněk Zlámal, proti němu jde Jiří Kubíček, jeden z jeho předchůdců v této funkci, dále náměstek olomouckého hejtmana František Jura a také Karel Kula, bývalý fotbalový reprezentant a legenda Baníku Ostrava.

Aktuální výkonný výbor FAČR čítá 13 osob. Smlouva mezi Fotbalovou asociací ČR a Ligovou fotbalovou asociací, která upravila vztahy obou subjektů tak, že LFA nyní exekutivně řídí I. a II. ligu, počítá ovšem s tím, že počet zástupců profesionálního fotbalu ve výkonném výboru FAČR klesne nyní ze čtyř osob na dvě. Nový výkonný výbor by tedy měl čítat celkem 11 osob.

Svou současnou pozici v něm obhajuje celkem 8 osob. A to Roman Berbr a Zdeněk Zlámal, coby místopředsedové volení českou, resp. moravskou komorou.

Dále Dagmar Damková, Berbrova životní partnerka, která na pozici předsedkyně Řídící komise Čechy nemá protikandidáta. Tato komise řídí ČFL a české divize. Obdobnou komisi na Moravě řídí Pavel Blaha, který se také rozhodl svou pozici obhajovat.

Vzhledem k tomu, že všichni tři navrhovaní kandidáti na předsedu jsou z Čech, měli by být na valné hromadě voleni do výkonného výboru 2 zástupci českých okresů a krajů a 2 zástupci moravských okresů a krajů. (Kdyby byl předseda Moravan, použil by se tu podle stanov klíč 3+1).

Pozici za okresy a kraje obhajuje šéf Karlovarského KFS Rostislav Votík a šéf fotbalového kraje Vysočina Miroslav Vrzáček.

Za ligu, která nyní bude mít ve výkonném výboru 2 místa, kandidují tři osoby, a to Dušan Svoboda (Sparta), Tomáš Paclík (Plzeň) a Miroslav Dvořák (České Budějovice).

Tady je seznam lidí, kteří figurují v současném výkonném výboru a nebudou svou pozici obhajovat: Miroslav Pelta, Josef Tancoš, Vlastimír Hrubčík, Josef Lébr a Michal Prokeš.

Nováčkem výkonného výboru FAČR se může stát bývalý rozhodčí Miroslav Liba, nyní předseda Středočeského KFS. Podal přihlášku na českého místopředsedu i člena VV za české okresy a kraje.

Konkrétně vůči Libovi, stejně jako proti Dagmar Damkové i Romanu Berbrovi se minulý týden vymezil Jaroslav Tvrdík, šéf slávistického představenstva. Hovořil v souvislosti s nimi o krizi důvěry veřejnosti v český fotbal.

Například o Miroslava Libu se v minulosti lehce otřela horníkovská korupční aféra. Ivan Horník, tehdy ředitel Viktorie Žižkov, si u něj jako u rozhodčího objednával udělení žlutých karet pro konkrétní hráče Slavie. A to za slib "desetníku". Liba byl tehdy původně obviněn z trestného činu, ale podal si proti tomu stížnost, které bylo vyhověno.