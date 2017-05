Majitelé klubů se scházejí k řešení krize ve fotbale. Já na předsedu kandidovat nebudu, říká Svoboda

před 19 minutami

Koho nasadit proti možné kandidatuře Romana Berbra na post předsedy FAČR, to je téma, které nyní řeší bossové českých klubů na společné schůzce v pražském hotelu Marriott. Svou kandidaturu už vyloučil jak šéf ligové asociace Dušan Svoboda, tak i majitel Plzně Tomáš Paclík.

Praha - Dnešní schůzku majitelů prvoligových klubů svolala Ligová fotbalová asociace, tedy sdružení profesionálních klubů, jež od léta řídí dvě nejvyšší tuzemské soutěže.

Jako první se před pražským hotelem objevil Tomáš Paclík, majitel fotbalové Plzně. "Žádného kandidáta v hlavě nemám, uvidíme, o kom se dnes bude mluvit," prohlásil muž, který sám v roce 2013 neúspěšně kandidoval do čela federace. "Tentokrát v žádném případě na předsedu kandidovat nebudu. Možná na jinou funkci ve výkonném výboru, ale do čela ne," zdůraznil před jednáním.

Své jméno na kandidátce následně odmítl i Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace a druhý muž Sparty. Ten na schůzku dorazil ve společnosti Adolfa Šádka, generálního ředitele Plzně a viceprezidenta asociace. "Teď nebudu nic komentovat. A jestli chci kandidovat sám? To můžu vyloučit," prohlásil Svoboda.

Duklu Praha zastupuje výkonný ředitel Michal Šrámek, majitel Petr Paukner se musel omluvit z rodinných důvodů. To majitel Brna Václav Bartoněk už je na místě, stejně jako boss Příbrami Jaroslav Starka. "Určitě nejsem nadšený z toho, že je předseda ve vězení. Asi to musí být vážné, do vazby jen tak někoho nevezmou, já o tom něco vím," nechal se slyšet Starka.

Majiteli příbramského klubu by na rozdíl od řady jeho kolegů kandidatura dosavadního místopředsedy FAČR Romana Berbra nevadila. "Znám ho velmi dobře, je to pracovitý kluk. V každém případě je třeba, aby volební valná hromada proběhla v řádném termínu. Před panem Tvrdíkem smekám, sehnal do fotbalu spoustu peněz, ale s jeho návrhem úřednické vlády nemůžu souhlasit," dodal.