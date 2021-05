Je mi z toho všeho smutno. Majitel Viktorie Žižkov nabídl Praze 3, že jí klub odprodá

Majitel Viktorie Žižkov Martin Louda nabídl Městské části Prahy 3, že jí klub prodá za 25 milionů korun. Oznámil to na klubovém webu. Podnikatel s žižkovskou radnicí neúspěšně jedná o odkoupení stadionu v Seifertově ulici, který nesplňuje podmínky udělení profesionální licence pro příští sezonu druhé ligy.

Žižkovští v tomto ročníku hrají domácí zápasy v azylu na Proseku, ale od příští sezony se chtěli vrátit na svůj tradiční stadion. Jeho vlastník Praha 3 se ale s Loudou nedomluvil na prodeji ani jiných formách spolupráce. Jednání o odkupu se zasekla, protože vedení městské části požadovalo po majiteli Viktorie záruky, že stadion a pozemky pod ním nevyužije například k developerské výstavbě.

Na posledním jednání zastupitelů Prahy 3 na konci dubna se nepodařilo prosadit dohodu o dalším postupu. Proti se postavila opozice v Praze 3 i část koalice. Podle Loudy následně radnice předložila upravenou verzi, která "nereflektuje požadavky klubu a prakticky znemožňuje získání licence pro příští sezonu".

"Za žádnou cenu nechci, aby Viktorka skončila, a proto nabízím jasné řešení. Licenci získat a klub zachránit může pouze ten, kdo má vše ve svých rukou. Nechci to nechat zajít do bodu, kdy Viktorka ztratí licenci a já se budu s městskou částí soudit o způsobené škody," řekl Louda pro klubový web.

"Proto jsem nabídl radnici klub za cenu 25 milionů, což je zlomek z částky, kterou jsem jako majitel klubu do jeho ozdravení za poslední dva roky investoval. Klub je stabilizovaný, funguje a chybí mu jen stadion. Ten Praha 3 má a může licenci sama zajistit," doplnil podnikatel.

Z fotbalu plánuje zcela odejít. "Upřímně je mi z toho všeho smutno, protože jsem za poslední dva roky ztratil víru v konstruktivní spolupráci s Prahou 3, své aktivity ve fotbale i díky zkušenosti s nimi ukončím a klub prodávám," konstatoval Louda.

Viktoria čeká do 26. května na rozhodnutí licenční komise, která by ale pražskému klubu za současného stavu licenci neudělila. "Se ztrátou licence se pojí škody v řádu 200 milionů. Automatický sestup do třetí ligy a ztráta všech sponzorů. Všichni hráči se stanou amatéry, nemají profesionální smlouvu a de facto ztrácí hodnotu. Navíc to není jen o A-týmu. Staráme se o 400 mládežníků, u kterých automaticky přijdeme o podporu ze strany Národní sportovní agentury," prohlásil Louda.