Excentrická hvězda OnlyFans se vrací na hřiště. V klubu si od ní slibují plné tribuny

před 1 hodinou
Půvabná fotbalistka oblékne dres ženského týmu Chathamu. Fanoušci už spekulují o velkých návštěvách.
Madelene Wrightová
Madelene Wrightová | Foto: Madelene Wrightová via Instagram

Madelene Wrightová podepsala smlouvu s Chatham Town. A vrací se ve velkém stylu. Po angažmá v celcích Leyton Orient, Charlton a Chesham United je zpět.

26letá hráčka bude oblékat dres klubu ženské soutěže Division One South East, tedy ve čtvrté úrovni ženského fotbalu v Anglii. V této soutěži hrají týmy jako Cambridge United nebo ženská odnož Queens Park Rangers.

V přípravě zabodovala natolik, že jí vedení Chathamu nabídlo hned smlouvu a s ní i místo v útoku. Klub i fanoušci reagují nadšeně: "Twitter i návštěvnost v ochozech… to bude povyražení," píší fandové.

Wrightová není známá jen díky svým fotbalovým schopnostem. Naopak - přítomnost na sociálních sítích jí vynesla už stovky tisíc fanoušků. Jen na platformě OnlyFans údajně vydělala přes půl milionu liber, tedy zhruba 15 milionů Kč.

A teď je tu šance spojit popularitu s výkony na hřišti. Zápasy proti týmům jako Fulham nebo Milton Keynes Dons mají šanci vypadat jinak, když se budou hrát před plnými tribunami, které budou zvědavé na výkon blonďaté hvězdy.

Wrightová má potenciál proměnit provinční soutěž v událost. Diváci budou přicházet, nejen aby viděli fotbal, ale i "legendu" v akci. A to dodá lesk i malým stadionům.

Madelene Wrightová v dresu Chathamu:

 
Excentrická hvězda OnlyFans se vrací na hřiště. V klubu si od ní slibují plné tribuny
