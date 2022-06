Maďarské děti vypískaly klečící Angličany. Provokujete nás, reagoval dříve Orbán

Kancelář prezidenta republiky by mohla mít v příštím roce ve svém rozpočtu proti letošku asi o 19 milionů korun navíc. Její výdaje by tak měly vzrůst na 417,8 milionu korun. Naproti tomu sněmovna by mohla přijít proti letošnímu schválenému rozpočtu o 78 milionů korun a hospodařit by měla s výdaji 1390,8 milionu korun. Počítá s tím předběžný pracovní návrh státního rozpočtu na příští rok. V případě prezidentské kanceláře to stojí také v podkladech pro středeční jednání sněmovního rozpočtového výboru. Výbor má ve středu schvalovat základní parametry rozpočtu obou institucí.

Návrhy základních rozpočtu nejen Hradu nebo sněmovny, ale třeba i Senátu nebo Ústavního soudu schvaluje podle rozpočtových pravidel právě sněmovní rozpočtový výbor. Vláda pak musí jeho návrhy zapracovat do celkového návrhu rozpočtu. Oběma kapitolami, Hradu i sněmovny, se výbor zabýval již 18. května, ale jednání neuzavřel, protože správci obou kapitol se přeli s ministerstvem financí o požadované úspory.