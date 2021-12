Má to Slavia zapotřebí, ptal se kouč Zlína. Rozčaroval ho prapodivný výkon sudích

Trenér zlínských fotbalistů Jan Jelínek byl po porážce 1:3 v osmifinále domácího poháru na Slavii hodně zklamaný z výkonu rozhodčích v čele s hlavním Janem Petříkem, kteří podle něj zápas ovlivnili v neprospěch hostů.

Kouč Zlína se domníval, že český mistr nezvítězil díky své síle, ale zásluhou verdiktů sudích.

"Kluci bojovali do poslední minuty. Bohužel zápas byl nějakým způsobem ovlivněn, tak to je," prohlásil Jelínek naplno. "Pokládám si otázku, jestli to Slavia opravdu potřebuje, nebo to ti rozhodčí neumí," doplnil.

"Nevím, co je k tomu vedlo. Snaží se nám furt něco vysvětlovat u malých faulů, a když přijde takové zásadní rozhodnutí, raději se schovávají a nechtějí to vůbec řešit," divil se rozčarovaný zlínský stratég.

Jeho svěřenci vedli v Edenu ve druhé minutě 1:0, soupeř ale brzy srovnal. Ve 20. minutě šel za stavu 1:1 sám na branku Rudolf Reiter, kterého podrazil slávista Ubong Ekpai, ale sudí Petřík domácího beka nevyloučil - a naopak udělil zlínskému křídelníkovi žlutou kartu za protesty.

V 53. minutě pak Zlínští marně reklamovali, že vítězné brance Madse Emila Madsena na 2:1 pro Pražany zřejmě předcházel ofsajd.

A pojistku přidali slávisté v první minutě nastavení z penalty poté, co Peter Olayinka upadl ve vápně po kličce brankáři Janu Šiškovi. Hostující gólman u sudího protestoval, že se soupeře nedotkl.

Komise rozhodčích ihned po utkání sudím chyby vytkla, byť ne konkrétní situace, a Petříkovi s asistentem Michalem Novákem zastavila delegaci na víkendové poslední podzimní kolo první ligy.

"Obě situace už jsem viděl. Nemyslím si, že byly nějak těžké na posouzení. Kvalita rozhodčích musí být asi na vyšší úrovni, když takovéhle jednoznačné situace posoudí takhle. A nakonec ještě my dostaneme žlutou kartu za to, že máme pravdu," nechápal Jelínek.

"Musí si to vyhodnotit rozhodčí a komise, ale tohle je ovlivnění zápasu a to mě mrzí vůči klukům. Kdybychom hráli proti deseti, mohlo to být jiné. Mohli jsme se více dostávat do útočné fáze. Škoda, že výsledek je tak ovlivněný rozhodčími a ne hrou Slavie," doplnil devětatřicetiletý kouč.

V zápasech domácího poháru MOL Cupu neasistuje sudím videorozhodčí. V minulých sezonách byla technologie nasazena až na finále a některá semifinále.

"Já byl vždy zastáncem VAR. Ale už kolikrát jsem viděl některé situace taky jinak. Vždy je to o lidském faktoru, takže ono je to jedno," přemítal Jelínek.

Navzdory chybám rozhodčích připustil, že soupeř zvítězil zaslouženě. "Kvalita Slavie obrovská, rozdíl byl vidět hlavně při střídáních. Gól jsme dali brzo a Slavia má dost velkou kvalitu na to, aby i takové zápasy zvládala. Akorát jsem myslel, že to dokážou ze hry. Ve druhém poločase už to pro nás bylo strašně těžké a Slavia pak zvítězila asi zaslouženě. Ale ty góly měly padnout po jejich kvalitě a ne takhle," dodal Jelínek.