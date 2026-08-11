Lyon - Sparta 3:0. Pražané neměli ve Francii šanci, v Lize mistrů končí
Sledovali jste online přenos z odvetného utkání třetího předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Olympiquem Lyon a Spartou Praha.
Češi své psy milují, prevenci obezity ale podceňují. Stačí přitom 3 jednoduché kroky
40–60 % psů trpí nadváhou. Jak předcházet zdravotním komplikacím radí odborníci za Ontario.
Sen o Lize mistrů zhasl rychle. Sparta v Lyonu neměla šanci, oslabil ji Ševínský
Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrův Lyonu 0:3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2:1 z prvního utkání, v odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského.
Mučení a špatné zacházení. Rusko stále drží v zajetí tisíce ukrajinských civilistů
Více než 16 tisíc civilistů, které Rusko zadrželo od začátku války proti Ukrajině, je podle odhadů OSN stále zbaveno svých svobod: mnozí z nich jsou zadržováni v izolaci či z důvodů, které odporují mezinárodnímu právu. Na pondělním neformálním zasedání Rady bezpečnosti OSN to uvedla asistentka generálního tajemníka OSN pro lidská práva Claudia Fuentesová Julioová.
ŽIVĚ Teherán zveřejnil video s Modžtabou Chameneím, není ale jasné, kdy bylo pořízeno
Íránská tisková agentura Mehr o víkendu zveřejnila videozáznam s nejvyšším íránským vůdcem Modžtabou Chameneím, který se od nástupu do úřadu letos v březnu neobjevil na veřejnosti. Informoval o tom v neděli deník Gulf News, vycházející ve Spojených arabských emirátech. Mehr nicméně neuvedla, kdy a kde byl videozáznam pořízen.
Plzeň zná soupeře pro závěrečné předkolo Evropské ligy. Pojede do Srbska
Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů, v němž prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Beer Ševa. V dnešní odvetě na domácím trávníku podlehl 0:2.