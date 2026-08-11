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Sport
Přenos skončil

Lyon - Sparta 3:0. Pražané neměli ve Francii šanci, v Lize mistrů končí

Sport

Sledovali jste online přenos z odvetného utkání třetího předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Olympiquem Lyon a Spartou Praha.

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Mučení a špatné zacházení. Rusko stále drží v zajetí tisíce ukrajinských civilistů

Více než 16 tisíc civilistů, které Rusko zadrželo od začátku války proti Ukrajině, je podle odhadů OSN stále zbaveno svých svobod: mnozí z nich jsou zadržováni v izolaci či z důvodů, které odporují mezinárodnímu právu. Na pondělním neformálním zasedání Rady bezpečnosti OSN to uvedla asistentka generálního tajemníka OSN pro lidská práva Claudia Fuentesová Julioová.

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