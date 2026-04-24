Sport

Lyon opět v euforii. Šulc se vrátil k tréninku, kouče čeká v klíčové chvíli dilema

Miroslav Harnoch
Když se naposledy vracel po zranění do sestavy Lyonu, celý stadion stál na nohou a hučel jeho jméno. Nyní se Pavel Šulc po další pauze vrátil k tréninku a fanoušci se na jeho fotbalový comeback těší s obdobnou intenzitou. Olympique se totiž vrátil do hry o Ligu mistrů a každý bod je teď klíčový.

Radost Pavla Šulce a Corentina TolissaFoto: Reuters
Je to trochu jiný příběh. Zatímco před měsícem naskakoval Šulc po měsíčním zranění poté, co se Lyon každým kolem propadal pořadím, teď je klub po dvou výhrách a především skalpu vedoucího šampiona PSG zase ve hře o třetí místo a tedy o postup do Ligy mistrů.

Vzhledem k tomu, že klub aktuálně ve velkém sčítá dluhy po předchozím majiteli, jsou miliony z pohárové Evropy toužebným přáním všech v Lyonu.

K tomu je ovšem potřeba zvládnou poslední čtyři ligová kola a vymyslet, jak správně využít služby nejlepšího střelce týmu z Karlových Varů.

A to i přesto, že proti pařížskému velkoklubu skvěle zafungovala spolupráce mezi mladým Brazilcem Endrickem a levým křídelníkem Afonsem Moreirou.

„Proti PSG se hraje úplně jinak než proti většině ostatních týmů. Hrozili jsme především z protiútoků, a tihle dva tak měli pro svou hru daleko více prostoru,“ vysvětloval trenér Paulo Fonseca.

I proto se v týdnu zvedla vlna euforie, když klub zveřejnil video z týmového tréninku, na kterém se zapojuje do útočné akce i český ofenzivní univerzál. Fanoušci týmu začali jeho fotku sdílet na sítích.

Jenže teď přichází velké dilema portugalského kouče Lyonu. Nasadit Šulce už v sobotním duelu proti Auxerre, nebo raději počkat, nechat ho ještě odpočívat a použít ho v následujícím přímém souboji pohárovou Evropu proti Rennes?

„Olympique čeká výrazně jiný soupeř, než bylo PSG. Auxerre, kterému jde o záchranu, bude spoléhat na urputnou obranu a Fonsecovi by se hodila falešná devítka typu Šulce, která by vytvářela prostor pro ostatní ofenzivní hráče,“ píše web Olympique et Lyonnais.

Na kouče Lyonu se ovšem po reprezentační přestávce snesla vlna kritiky, když Šulce poslal do hry od začátku hned v dalším ligovém utkání i přesto, že český Fotbalista roku odehrál dvě těžká barážová utkání o mistrovství světa včetně prodloužení. Servítky si pak nebral ani trenér národního týmu Miroslav Koubek.

I proto si podle francouzských médií dá nejspíš Fonseca s nasazením Šulce pořádný pozor, aby jeho návrat po dalším svalovém zranění příliš neuspěchal.

Lyon má na třetím místě Ligue 1 zatím 54 bodů, tedy stejně jako čtvrté Lille a jen o bod víc než zapsalo páté Rennes. Šestý Olympique Marseille posbíral zatím 52 bodů. Bitva o pohárové příčky tak bude nejspíš napínavá až do posledního kola.

