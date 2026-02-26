Lyon kolem zranění Šulce dál mlží, šéf klubu už si ale vyhlédl další plzeňskou oporu

V horší dobu to snad nemohlo přijít. Fotbalový Lyon se vypořádává se ztrátou hlavní hvězdy týmu Pavla Šulce, který se zranil v nedělním utkání proti Štrasburku. Olympique teď ale čeká náročný program a nejužitečnější hráč kádru nejspíš bude chybět minimálně v klíčovém duelu proti Marseille.
Zatímco čeští fanoušci trnou, zda hlavní hvězda reprezentace stihne na konci března baráž o mistrovství světa, příznivci Lyonu zase kalkulují, kolik kruciálních utkání prošvihne nejlepší střelec týmu ve Francii.
Šulc, Moreira, Fofana, Nuamah. Ofenziva Lyonu je před klíčovou pasáží sezony zdecimovaná a portugalský trenér Paulo Fonseca raději mlží v podrobnostech o vážnosti zranění jednotlivých hráčů.
Zvlášť když je teď pod tlakem skutečnosti, že se zranil nejproduktivnější člen sestavy. Šulc v domácí soutěži dal 10 gólů a na další tři přihrál. Takovou statistikou se nemůže pochlubit nikdo ze spoluhráčů.
Už o víkendu tedy Fonsecu nečeká nic příjemného. Musí postavit sestavu proti úhlavnímu rivalovi o třetí příčku tabulky - jmenovci z Marseille.
„Tento zápas se bude muset obejít bez Šulce, který v týdnu ani netrénoval s týmem,“ přišel s informací francouzský deník Le Progrès.
Hned příští týden ale čeká Lyon další zkouška, čtvrtfinále domácího poháru proti Lens. A blíží se i vyřazovací boje v Evropské lize, kde si francouzský velkoklub dělá také velké ambice.
Klub z města na soutoku Rhony a Saony tak teď potřebuje každého muže. A nespí ani skauti vedení, kteří podle francouzských médií projevili zájem o další tvář Viktorie Plzeň.
Sportovní ředitel Lyonu a bývalý fotbalista Matthieu Louis-Jean sklízí na domácí scéně ovace za objev Šulce, kterého přivedl za 7,5 milionu eur a po 30 odehraných zápasech už kolují éterem spekulace, že českého ofenzivního univerzála už sleduje Tottenham nebo Atlético Madrid a chtějí za něj dát i pětinásobek pořizovací ceny.
Teď si prý hlavní skaut Lyonu všiml skvělých výkonů Amara Memiče. Běhavého křídelníka, který umí zasáhnout v útoku a stejně dobře i obraně.
Plzeň má v bosenském krajním univerzálovi, se kterým prodloužila smlouvu až do roku 2029, skvěle uloženou investici.
Memiče přivedla z Karviné za 150 tisíc eur, už teď u něho Transfermarkt eviduje hodnotu 3,5 milionu eur a podle spekulací francouzských médií by byl Lyon ochotný utratit podobnou částku jako za Šulce.
