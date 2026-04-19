Lyon i bez Šulce zamíchal kartami ve hře o titul. Karabec u výhry v Paříži nechyběl

Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce ve 30. kole francouzské ligy zaskočili lídra z PSG a zvítězili na jeho hřišti 2:1. Domácí v první půli neproměnili penaltu.

Goncalo Ramos z PSG a Clinton Mata z Lyonu v zápase francouzské ligyFoto: ČTK
Podrobnosti připravujeme.

Francouzská fotbalová liga - 30. kolo:

Monako - Auxerre 2:2 (56. Fati, 59. Balogun z pen. - 11. Danois, 33. Sinayoko), Mety - FC Paříž 1:3 (31. Kvilitaja - 21. Gory, 69. Otávio, 89. Kebbal), Nantes - Brest 1:1 (9. Mohamed - 90.+5 Chardonnet), Štrasburk - Rennes 0:3 (20. Lepaul, 50. Embolo, 52. Tamari), Paris St. Germain - Lyon 1:2 (90.+4 Kvaracchelija - 6. Endrick, 18. Moreira).

Tabulka:

1.

Paris St. Germain

28

20

3

5

62:25

63

2.

Lens

29

20

2

7

57:29

62

3.

Lille

30

16

6

8

49:34

54

4.

Lyon

30

16

6

8

45:30

54

5.

Rennes

30

15

8

7

52:41

53

6.

Marseille

30

16

4

10

58:40

52

7.

Monako

30

15

5

10

52:45

50

8.

Štrasburk

29

12

7

10

46:37

43

9.

Lorient

30

10

11

9

40:44

41

10.

FC Paříž

30

9

11

10

40:46

38

11.

Toulouse

30

10

7

13

41:42

37

12.

Brest

29

10

7

12

38:44

37

13.

Angers

30

9

7

14

26:40

34

14.

Le Havre

30

6

12

12

25:38

30

15.

Nice

30

7

8

15

34:56

29

16.

Auxerre

30

5

10

15

25:39

25

17.

Nantes

29

4

8

17

25:46

20

18.

Mety

30

3

6

21

27:66

15

