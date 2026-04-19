Lyon i bez Šulce zamíchal kartami ve hře o titul. Karabec u výhry v Paříži nechyběl

Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce ve 30. kole francouzské ligy zaskočili lídra z PSG a zvítězili na jeho hřišti 2:1. Domácí v první půli neproměnili penaltu.
Podrobnosti připravujeme.
Francouzská fotbalová liga - 30. kolo:
Monako - Auxerre 2:2 (56. Fati, 59. Balogun z pen. - 11. Danois, 33. Sinayoko), Mety - FC Paříž 1:3 (31. Kvilitaja - 21. Gory, 69. Otávio, 89. Kebbal), Nantes - Brest 1:1 (9. Mohamed - 90.+5 Chardonnet), Štrasburk - Rennes 0:3 (20. Lepaul, 50. Embolo, 52. Tamari), Paris St. Germain - Lyon 1:2 (90.+4 Kvaracchelija - 6. Endrick, 18. Moreira).
Tabulka:
1.
Paris St. Germain
28
20
3
5
62:25
63
2.
Lens
29
20
2
7
57:29
62
3.
Lille
30
16
6
8
49:34
54
4.
Lyon
30
16
6
8
45:30
54
5.
Rennes
30
15
8
7
52:41
53
6.
Marseille
30
16
4
10
58:40
52
7.
Monako
30
15
5
10
52:45
50
8.
Štrasburk
29
12
7
10
46:37
43
9.
Lorient
30
10
11
9
40:44
41
10.
FC Paříž
30
9
11
10
40:46
38
11.
Toulouse
30
10
7
13
41:42
37
12.
Brest
29
10
7
12
38:44
37
13.
Angers
30
9
7
14
26:40
34
14.
Le Havre
30
6
12
12
25:38
30
15.
Nice
30
7
8
15
34:56
29
16.
Auxerre
30
5
10
15
25:39
25
17.
Nantes
29
4
8
17
25:46
20
18.
Mety
30
3
6
21
27:66
15
Dcera Karla Gotta Charlotte vydá svůj debutový singl. Natáčela ho v Londýně
Zpěvačka a autorka Charlotte Gott za pár dní odstartuje svoji hudební kariéru a vyšle do světa debutový singl. První ukázku z připravovaného EP, které vyjde na podzim letošního roku, vydá v den svých dvacátých narozenin 30. dubna 2026.
Plzeň v průšvihu. Padla doma s Pardubicemi a komplikuje si boj o třetí místo
Fotbalisté Plzně ve 30. kole první ligy doma překvapivě podlehli Pardubicím 0:1 a nadále si komplikují boj o třetí místo v tabulce. Západočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nezvítězili a před závěrečným kolem základní části ztrácejí ze čtvrté příčky bod na třetí Jablonec.
V Německu je hotovo. Bayern čtyři kola před koncem ligy slaví svůj 35. titul
Fotbalisté Bayernu Mnichov získali 35. titul v bundeslize. Po dnešním domácím vítězství 4:2 nad Stuttgartem mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok 15 bodů. Bavorský velkoklub opět vylepšil vlastní rekord, Norimberk jako druhý nejúspěšnější tým soutěže má na kontě devět trofejí.
Bitva o anglický trůn slibuje parádní drama. Citizens porazili Arsenal a zle dotírají
Fotbalisté Manchesteru City v šlágru 33. kola anglické ligy doma porazili Arsenal 2:1 a přiblížili se k lídrovi na tři body, navíc mají k dobru středeční zápas na hřišti předposledního Burnley.
Pardubický „démon" Červenka řádí. Dynamo je ve velké výhodě, má i druhý finálový bod
Hokejisté Pardubic udělali doma i druhý krok k titulu, když v dnešním utkání finálové série play off extraligy porazili Třinec 4:2. V sérii hrané na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Velký podíl na tom měl lídr produktivity vyřazovacích bitev Roman Červenka, který dva góly dal a na jeden nahrál.