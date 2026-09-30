„Lvíčatům“ spadl kámen ze srdce. Po tuhé šichtě udolala Bulhary a baráž mají jistou

Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1:0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Todora Pavlova. „Lvíčata“ před posledním kolem odskočila dnešnímu soupeři na rozdíl čtyř bodů, ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
Svěřenci trenéra Michala Bílka zakončí kvalifikační skupinu B za týden v Portugalsku, které od 21:00 hostí beznadějně poslední Gibraltar a výhrou může stvrdit postup na šampionát.
Na závěrečný turnaj, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.
Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže.
Trenér Bílek vsadil na stejnou základní sestavu jako v pátek při remíze 1:1 v Ázerbájdžánu. V prvním poločase Bulhaři více drželi míč, šance ale měli pouze Češi. V 16. minutě Škrkoňovo pohotové zakončení zneškodnil gólman Andrejev a v 24. minutě Konečný po rohovém kopu sám před bránou přestřelil.
Skóre se změnilo krátce po změně stran. Střídající Kačor vyslal za obranu Maška a ten umístil míč přesně k tyči. Liberecký útočník je s pěti zásahy nejlepším českým střelcem v kvalifikaci.
„Lvíčata“ doma v kvalifikaci ani jednou neinkasovala a pevnou obranu potvrzovala i v dnešním utkání. Bulhaři dlouho nebyli v ofenzivě nebezpeční, naopak v 78. minutě byl blízko pojistce Kačor, proti jeho ráně vytáhl Andrejev další skvělý zákrok.
Hosté zahrozili až v 84. minutě, Iliev z dobré pozice přestřelil. V závěru si Bulharsko vytvořilo tlak, který ale přerušila 89. minuta a Pavlovovo podražení unikajícího Kačora, po němž následovala červená karta.
Záložník Slavie se při pádu zranil a Češi rovněž dohrávali bez jednoho hráče, protože už neměli k dispozici žádné střídání.
Skóre se už nezměnilo ani v pětiminutovém nastavení a česká reprezentace oplatila Bulharsku porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu.
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let - skupina B (Hradec Králové):
Česko - Bulharsko 1:0 (0:0)
Branka: 55. Mašek. Rozhodčí: Kos - Arys, Bohonos (všichni Pol.). ŽK: Mašek, Jelínek - Mitkov, Marinov, Jordanov, Jančev (trenér). ČK: 89. Pavlov (Bulh.). Diváci: 7030.
Česko: Koutný - Lissah, Ševínský, Konečný - Jelínek, Šín (88. Pech), Bužek, Sochůrek (46. Kačor), Labík (82. Vojta) - Škrkoň (82. Míček), Mašek (72. Vachoušek). Trenér: Bílek.
Bulharsko: P. Andrejev - Pavlov, Vladimirov, Božinov, Šiškov - Jordanov (83. Vidolov), Iliev, Mitkov (63. Stojanov) - Marinov (63. Kazaldžiev), Stojančov, Lazarov (75. Gigov). Trenér: Jančev.
20:30 Skotsko - Ázerbájdžán,
21:00 Portugalsko - Gibraltar.
Tabulka:
1.
Portugalsko
8
6
1
1
29:2
19
2.
Česko
9
5
3
1
17:4
18
3.
Bulharsko
9
4
2
3
9:8
14
4.
Skotsko
8
3
2
3
18:10
11
5.
Ázerbájdžán
8
1
4
3
6:19
7
6.
Gibraltar
8
0
0
8
1:37
0
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