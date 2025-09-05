Fotbal

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

před 43 minutami
Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u "Lvíčat" od nového cyklu nástupcem Jana Suchopárka. V prvním poločase v Uherském Hradišti skóroval Ondřej Kričfaluši, druhý gól přidal po přestávce z penalty Yannick Eduardo.
Česko - Skotsko, utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let, 5. září 2025, Uherské Hradiště. Yannick Eduardo z Česka.
Česko - Skotsko, utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let, 5. září 2025, Uherské Hradiště. Yannick Eduardo z Česka. | Foto: ČTK / Glück Dalibor

Češi se v úterý představí na Gibraltaru, ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.

Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Domácí hráči si vytvořili hned v úvodní minutě velkou šanci, ale Ambros z ostrého úhlu branku netrefil. Po akci Šína s Konečným zakončil těsně vedle Vojta.

Ve 22. minutě už se skóre změnilo. Šín z přímého kopu našel Kričfalušiho a urostlý hráč usměrnil hlavou míč do sítě. Hosté byli směrem dopředu neškodní a navíc přišli o brankáře McFarlana, který po srážce s Maškem krvácel z nosu.

Také nástup do druhého poločasu patřil českému týmu. Vojta v šestnáctce přiťukl míč volnému Maškovi a náhradní gólman Adams vyrazil jeho střelu na rohový kop. Skotové ožili a "Lvíčatům" přišla velmi vhod penalta, kterou sudí nařídil za faul Montgomeryho na Konečného.

Češi ji proměnili až na třetí pokus.

První exekutor Kričfaluši gólmana nepřekonal, jenže Adams předčasně opustil brankovou čáru a penalta se opakovala. Míč si vzal Vojta, gólman proti němu také uspěl, ale znovu díky přešlapu, takže se pokutový kop opět opakoval.

Třetím exekutorem byl Eduardo, který se štěstím brankáře prostřelil.

O gólovou pojistku se tak postaral syn angolského otce a české matky. Narodil se v Kadani a vyrůstal v Nizozemsku, momentálně hostuje z Lipska v druholigovém nizozemském Dordrechtu.

Šedesátiletý Bílek převzal "Lvíčata" po Suchopárkovi, jenž působení u reprezentace zakončil na červnovém evropském šampionátu na Slovensku. Tam čeští mladíci skončili ve skupině. Bílek se už v červnu sešel s hráči na krátkém kempu.

Utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy 2027 fotbalistů do 21 let v Uherském Hradišti:

Česko - Skotsko 2:0 (1:0)

Branky: 22. Kričfaluši, 71. Eduardo z pen. Rozhodčí: Badstübner - Waschitzki, Hüwe (všichni Něm.). ŽK: Mašek, Kričfaluši, Eduardo, Slončík - Mullen, Graham, Anderson, Adams, Curtis, Gemmill (trenér). Diváci: 5819.

Česko: Koutný - Chytrý, Hunal, Paluska, Konečný - Šín (59. Planka), Kričfaluši - Ambros (79. Bužek), Mašek (59. Eduardo), Labík - Vojta (88. Slončík). Trenér: Bílek.

Skotsko: McFarlane (43. Adams) - Donovan, Mullen (46. Cleall-Harding), Graham - Anderson, Watson, Borland (46. Montgomery), McPherson - Kelly (77. Curtis) - Wilson, Gardner (60. One). Trenér: Gemmill.

 
