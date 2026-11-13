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Sport

Lvíčata nakročila k postupu na ME. Z Turecka vezou cennou výhru

ČTK
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Čeští fotbalisté do 21 let v úvodním utkání play off kvalifikace o mistrovství Evropy 2027 zvítězili v Turecku 1:0 a přiblížili se postupu na závěrečný turnaj. Jediný gól v Rize vstřelil v 48. minutě Pavel Kačor. Odveta se hraje v úterý v Hradci Králové.

Pavel Kačor, Lukáš Mašek, Albert Labík, fotbalista, sportovec
Radost české fotbalové reprezentaceFoto: Taneček David – ČTK / Taneček David
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"Lvíčata" usilují o čtvrtou účast na Euru po sobě a šestou z posledních sedmi šampionátů. Baráž hrají již podesáté, což je rekord. Z předchozích devíti pokusů šestkrát postoupili, povedlo se jim to i při minulé účasti v play off předloni proti Belgii. Turci se na ME do 21 let dosud představili pouze jednou, a to v roce 2000. Turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.

"Je to ubojované vítězství, jsme za něj moc rádi. Výsledek je pro nás strašně důležitý, vůbec to nebylo jednoduché. Turci hráli jednoduchý fotbal, hodně dlouhých přihrávek za nás, ale poradili jsme si s tím dobře. Odpracovali jsme to výborně. Samozřejmě tam byla spousta ztrát, ale to k takovému důležitému utkání patří," řekl trenér Česka Michal Bílek v rozhovoru s ČT sport.

První větší šanci si připsali domácí až po více než půlhodině hry. Habesoglu se zbavil Lissaha, z úhlu ještě nezakončil, ale Ilkhan z otočky ano a záložník Bužek vykopl míč z brankové čáry. V závěru úvodního dějství vypálil z dálky kapitán Ilkhan, gólman Koutný však "Lvíčata" podržel.

Po necelé minutě druhé půle se v obrovské příležitosti po Maškově přihrávce ocitl Škrkoň, jenže ve vápně zasáhl pouze brankáře Ertase. Ten se vyznamenal o chvíli později po Bužkově ráně zpoza šestnáctky.

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Vynikající nástup českých mladíků do druhého poločasu zpečetil Kačor, jenž v 48. minutě po rohovém kopu prostřelil Ertase a obstaral jedinou branku zápasu. V Turecku se dvacetiletý záložník střelecky prosadil i před necelým měsícem v dresu Slavie, jíž pomohl k remíze 2:2 na hřišti Fenerbahce Istanbul v utkání Ligy mistrů.

Vzápětí mohl zvýšit Labík, tureckého gólmana však u tyče zastoupil stoper Akcicek, který balon odkopl do bezpečí. V 73. minutě vystřelil Ilkhan, ale Koutný díky spoluhráčům nemusel zasáhnout. Domácí si ještě vytvořili sérii čtyř po sobě jdoucích rohů, z nichž ale nic nevytěžili. Česká jednadvacítka zdolala Turky teprve podruhé z devíti vzájemných zápasů.

"Měli jsme několik brankových příležitostí. Škoda, že jsme nezvýšili na 2:0, ale i tak odjíždíme spokojení, i když víme, že je to jen poločas. Vůbec nic to neznamená. Udělali jsme důležitý krok k tomu, aby se nám cíl povedl. Utkání doma bude opět stejně těžké," prohlásil Bílek.

Úvodní utkání play off kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Rize:

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Turecko - Česko 0:1 (0:0)

Branka: 48. Kačor. Rozhodčí: Sundberg - Dahl, Mastrup (všichni Dán.). ŽK: Gezek, Ertas, Vural, Karapo - Bužek, Planka, T. Slončík.

Turecko: Ertas - Karapo, Güreler, Akcicek, Ofli (66. Özcan) - Celik (66. Acar), Gezek, Vural (86. Colak) - Usluoglu (86. Kalayci), Habesoglu, Ilkhan. Trenér: Korkmaz.

Česko: Koutný - Lissah (60. Š. Slončík), Konečný, Míček, Labík - Jelínek, Bužek, Kačor (81.

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