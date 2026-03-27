„Lvíčata" se perou o druhé místo v kvalifikaci. Ve Skotsku hrála znovu bez branek

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem, „Lvíčata" ale mají oproti ostrovnímu celku zápas k dobru.
Svěřenci trenéra Michala Bílka nezvítězili v kvalifikaci potřetí za sebou, v dalším duelu přivítají v úterý v Chomutově beznadějně poslední Gibraltar.
Na šampionát v Albánii a Srbsku přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji.
Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
V Dundee se hrál po většinu zápasu otevřený fotbal se šancemi na obou stranách. Po čtvrthodině Koutný až nadvakrát zkrotil Lawrenceovu ránu, vzápětí Ambros z přímého kopu jen o centimetry minul skotskou bránu.
Nejblíže gólu byl v úvodním dějství Vojta, jehož hlavičku vykopl na čáře Tod. Skotský záložník se chvíli nato dostal k nebezpečnému zakončení přes váhajícího Čoudka, Koutný zasáhl.
Skotský kouč Gemmill udělal o poločasové pauze hned tři změny v sestavě a v 53. minutě mohli jít jeho svěřenci do vedení, Stewart ve stoprocentní šanci hlavou netrefil bránu. Na druhé straně prověřil gólmana Adamse znovu aktivní Ambros.
V závěreční půlhodině si „Lvíčata" vytvářela místy tlak, do šancí už se ale příliš nedostávala a po remíze s lídrem skupiny Portugalskem hrála 0:0 podruhé za sebou. V 87. minutě mohl rozhodnout střídající Šín, jeho ránu z otočky vyrazil Adams nad břevno.
Trenéra Bílka může těšit alespoň čtvrté čisté konto v kvalifikaci, k němuž přispěl i debutující obránce Lissah, který působí ve skotské lize v dresu Falkirku a dnes odehrál celé utkání.
Češi si proti konkurentovi v tabulce udrželi lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje v případě bodové rovnosti. V září zdolali Skotsko doma 2:0. Portugalsko má však na prvním místě už pětibodový náskok a je blízko přímému postupu.
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let:
Skupina B:
Skotsko - Česko 0:0
Rozhodčí: Ruiz - Rojo, Naranjo (všichni Šp.). ŽK: Tod - Kričfaluši.
Sestavy:
Skotsko: Adams - Lobban, Chilokoa-Mullen, Graham, Frame - Lawrence (46. One), Ure, Watson - Mebude (46. Allan), Stewart (60. Wilson), Tod (46. Carr). Trenér: Gemmill.
Česko: Koutný - Lissah, Čoudek, Kričfaluši - Chytrý, Planka (65. Šín), Jelínek, Ambros (86. Kačor), Labík - Vojta, Eduardo (76. Mikulenka). Trenér: Bílek.
Ázerbájdžán - Portugalsko 0:4 (0:0), Gibraltar - Bulharsko 0:1 (0:1).
Tabulka:
1.
Portugalsko
6
5
1
0
25:0
16
2.
Skotsko
7
3
2
2
18:7
11
3.
Česko
6
3
2
1
10:3
11
4.
Bulharsko
6
3
1
2
7:6
10
5.
Ázerbájdžán
6
1
2
3
5:18
5
6.
Gibraltar
7
0
0
7
1:32
0
Třinec je zase zpátky. Hradci ukončil sezonu v 85. minutě pátého čtvrtfinále
Hokejisté Třince vyhráli v Hradci Králové 3:2 ve druhém prodloužení a jako druzí po vítězi základní části Pardubicích postoupili do semifinále extraligového play off.
Co se stane, když dáte bezdomovci sto tisíc korun? Češi zopakovali pozoruhodný kanadský pokus
Čeští vědci provedli jako druzí na světě experiment k řešení situace lidí bez domova. Poskytli jim na rok 100 tisíc korun bez podmínek, nebo speciální podporu sociálního pracovníka. Situace osob v obou skupinách se zlepšila. Výsledky projektu New Leaf Česko představila tento týden šéfka výzkumného týmu a vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Melanie Zajacová.
ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI
Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.
USA připravují drtivý „závěrečný úder“ proti Íránu. Trump má na stole čtyři scénáře
Spojené státy zvažují „závěrečný úder“ proti Íránu, který by mohl zahrnovat jak nasazení pozemních sil, tak rozsáhlou bombardovací kampaň. Podle zdrojů serveru Axios se nyní ve Washingtonu diskutují čtyři hlavní scénáře, ze kterých by si prezident Donald Trump mohl vybrat.
Liberec předvedl v sérii s Vary mocnou otočku. Jediný krok ho dělí od semifinále
Hokejisté Liberce zdolali v pátém utkání čtvrtfinále play off Karlovy Vary 3:1 a po třetím úspěchu za sebou je dělí jediná výhra od prvního postupu mezi nejlepší čtyři od roku 2021, kdy získali stříbro.