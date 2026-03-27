27. 3. Dita
„Lvíčata" se perou o druhé místo v kvalifikaci. Ve Skotsku hrála znovu bez branek

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem, „Lvíčata" ale mají oproti ostrovnímu celku zápas k dobru.

Ondřej Čoudek v zápase Skotsko - Česko v kvalifikace ME ve fotbale do 21 letFoto: ČTK / imago sportfotodienst
Svěřenci trenéra Michala Bílka nezvítězili v kvalifikaci potřetí za sebou, v dalším duelu přivítají v úterý v Chomutově beznadějně poslední Gibraltar.

Na šampionát v Albánii a Srbsku přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji.

Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

V Dundee se hrál po většinu zápasu otevřený fotbal se šancemi na obou stranách. Po čtvrthodině Koutný až nadvakrát zkrotil Lawrenceovu ránu, vzápětí Ambros z přímého kopu jen o centimetry minul skotskou bránu.

Nejblíže gólu byl v úvodním dějství Vojta, jehož hlavičku vykopl na čáře Tod. Skotský záložník se chvíli nato dostal k nebezpečnému zakončení přes váhajícího Čoudka, Koutný zasáhl.

Skotský kouč Gemmill udělal o poločasové pauze hned tři změny v sestavě a v 53. minutě mohli jít jeho svěřenci do vedení, Stewart ve stoprocentní šanci hlavou netrefil bránu. Na druhé straně prověřil gólmana Adamse znovu aktivní Ambros.

V závěreční půlhodině si „Lvíčata" vytvářela místy tlak, do šancí už se ale příliš nedostávala a po remíze s lídrem skupiny Portugalskem hrála 0:0 podruhé za sebou. V 87. minutě mohl rozhodnout střídající Šín, jeho ránu z otočky vyrazil Adams nad břevno.

Trenéra Bílka může těšit alespoň čtvrté čisté konto v kvalifikaci, k němuž přispěl i debutující obránce Lissah, který působí ve skotské lize v dresu Falkirku a dnes odehrál celé utkání.

Češi si proti konkurentovi v tabulce udrželi lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje v případě bodové rovnosti. V září zdolali Skotsko doma 2:0. Portugalsko má však na prvním místě už pětibodový náskok a je blízko přímému postupu.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let:

Skupina B:

Skotsko - Česko 0:0

Rozhodčí: Ruiz - Rojo, Naranjo (všichni Šp.). ŽK: Tod - Kričfaluši.

Sestavy:

Skotsko: Adams - Lobban, Chilokoa-Mullen, Graham, Frame - Lawrence (46. One), Ure, Watson - Mebude (46. Allan), Stewart (60. Wilson), Tod (46. Carr). Trenér: Gemmill.

Česko: Koutný - Lissah, Čoudek, Kričfaluši - Chytrý, Planka (65. Šín), Jelínek, Ambros (86. Kačor), Labík - Vojta, Eduardo (76. Mikulenka). Trenér: Bílek.

Ázerbájdžán - Portugalsko 0:4 (0:0), Gibraltar - Bulharsko 0:1 (0:1).

Tabulka:

1.

Portugalsko

6

5

1

0

25:0

16

2.

Skotsko

7

3

2

2

18:7

11

3.

Česko

6

3

2

1

10:3

11

4.

Bulharsko

6

3

1

2

7:6

10

5.

Ázerbájdžán

6

1

2

3

5:18

5

6.

Gibraltar

7

0

0

7

1:32

0

Peníze české koruny ilustrace

Co se stane, když dáte bezdomovci sto tisíc korun? Češi zopakovali pozoruhodný kanadský pokus

Čeští vědci provedli jako druzí na světě experiment k řešení situace lidí bez domova. Poskytli jim na rok 100 tisíc korun bez podmínek, nebo speciální podporu sociálního pracovníka. Situace osob v obou skupinách se zlepšila. Výsledky projektu New Leaf Česko představila tento týden šéfka výzkumného týmu a vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Melanie Zajacová.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.

ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI

Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.

