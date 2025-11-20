Los baráže MS je hratelný, tvrdí Sionko. Nejhorší by prý byla větev Itálie

Národní tým přivítá Irsko na vlastním stadionu, výhodu domácího prostředí by měl i ve finále. S výkony, které předváděl v poslední době, by však podle Sionka neuspěl.
"Los považuji za střední cestu. Nejtěžší by podle mě vedla přes Itálii. Je to hratelný los, domácí prostředí v prvním a případně i druhém rozhodujícím zápase je výhodou. Musíme však začít u sebe. Naše výkony z poslední doby by nestačily ani na Iry," uvedl čtyřnásobný mistr české ligy se Spartou, který má dva tituly také z Rakouska a jeden z Dánska.
Sionko nastoupil v posledním soutěžním zápase na domácí půdě s Irskem, když český tým v září 2007 na Letné gólem Marka Jankulovského zvítězil 1:0 v kvalifikaci mistrovství Evropy. Ostrovní fotbal okusil i během klubového angažmá v Glasgow Rangers.
"O ostrovních týmech se tvrdí, že když přijedou na kontinent, jsou poloviční. Já bych to netvrdil. Spíše bych řekl, že venku přicházejí o velký benefit skvělých fanoušků, z něhož těží v domácím prostředí. Musíme si dát pozor, protože závěr kvalifikace našemu prvnímu soupeři skvěle vyšel," poukázal na výhry Irska 2:0 nad Portugalskem a 3:2 v Maďarsku. Všech pět gólů vstřelil Troy Parrott.
Naopak Dánům závěr skupinové fáze nevyšel. Dlouho drželi přímý postup, o který přišli až v nastavení posledního utkání ve Skotsku, kde prohráli 2:4.
"Pokud bychom přešli přes Iry, tak bychom podle mě narazili spíše na Dánsko, navíc když bude hrát se Severní Makedonií doma. Dánové jsou teď ohromně zklamaní, že místo přímého postupu na šampionát nakonec spadli do baráže. Toho by se třeba dalo využít, pokud bychom na ně narazili hned. Ale hrát se bude až v březnu, do té doby mají spoustu času stejně jako my," uvedl bývalý hráč FC Kodaň.
Poslední konfrontace s Dánskem nedopadla pro českou reprezentaci dobře. Začátkem července 2021 mu ve čtvrtfinále Eura podlehla v Baku 1:2.
"Dánům máme co vracet. Věřili jsme si na ně a doufali, že to je tým na naší úrovni. Jenže pak nám došly síly. Pokud na něj dojde, myslím, že to bude vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem. Ale jak jsem předeslal, nutným předpokladem je, že se v březnu zlepšíme. Výkony z poslední doby by nám na postup na mistrovství světa nestačily," zdůraznil Sionko.