Divočina v Anglii. Newcastle v deseti smazal ztrátu 0:2, pak ho potopil dorostenec

Liverpool poslal do vedení v 35. minutě Ryan Gravenberch. Newcastle poté v nastavení prvního poločasu přišel o vyloučeného Anthonyho Gordona a krátce po přestávce přidal druhou branku obhájců titulu Hugo Ekitiké.
Domácí se ale nevzdali a i v oslabení byli nebezpeční. V 57. minutě se dočkali snížení, když se prosadil Bruno Guimaraes.
O vyrovnání se pak v 88. minutě postaral William Osula, ale výhru nakonec Liverpoolu v desáté minutě nastavení zajistil Rio Ngumoha, šestnáctiletý anglický debutant v dresu Reds.
Liverpool v nové sezoně Premier League vyhrál i podruhé. Newcastle v prvním kole remizoval 2:2 s Aston Villou.
Anglická fotbalová liga - 2. kolo:
Newcastle - Liverpool 2:3 (57. Guimaraes, 88. Osula - 35. Gravenberch, 46. Ekitiké, 90.+10 Ngumoha).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|2.
|Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3.
|Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|4.
|Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|5.
|Nottingham
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6.
|Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|7.
|Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8.
|Everton
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|9.
|Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10.
|Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|12.
|Leeds
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|13.
|Fulham
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|14.
|Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|15.
|Newcastle
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16.
|Manchester United
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|17.
|Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|18.
|Brighton
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|19.
|Wolverhampton
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20.
|West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0