Fotbal

Divočina v Anglii. Newcastle v deseti smazal ztrátu 0:2, pak ho potopil dorostenec

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté mistrovského Liverpoolu ve druhém kole anglické ligy vyhráli 3:2 v Newcastlu. Hosté proti soupeři, který hrál celý druhý poločas v deseti, neudrželi vedení 2:0 a o vítězství rozhodli až v nastavení.
16letý Rio Ngumoha slaví vítězný gól Liverpoolu proti Newcastlu.
16letý Rio Ngumoha slaví vítězný gól Liverpoolu proti Newcastlu. | Foto: Reuters

Liverpool poslal do vedení v 35. minutě Ryan Gravenberch. Newcastle poté v nastavení prvního poločasu přišel o vyloučeného Anthonyho Gordona a krátce po přestávce přidal druhou branku obhájců titulu Hugo Ekitiké.

Domácí se ale nevzdali a i v oslabení byli nebezpeční. V 57. minutě se dočkali snížení, když se prosadil Bruno Guimaraes.

O vyrovnání se pak v 88. minutě postaral William Osula, ale výhru nakonec Liverpoolu v desáté minutě nastavení zajistil Rio Ngumoha, šestnáctiletý anglický debutant v dresu Reds.

Liverpool v nové sezoně Premier League vyhrál i podruhé. Newcastle v prvním kole remizoval 2:2 s Aston Villou.

Anglická fotbalová liga - 2. kolo:

Newcastle - Liverpool 2:3 (57. Guimaraes, 88. Osula - 35. Gravenberch, 46. Ekitiké, 90.+10 Ngumoha).

Tabulka:

1. Arsenal 2 2 0 0 6:0 6
2. Tottenham 2 2 0 0 5:0 6
3. Liverpool 2 2 0 0 7:4 6
4. Chelsea 2 1 1 0 5:1 4
5. Nottingham 2 1 1 0 4:2 4
6. Manchester City 2 1 0 1 4:2 3
7. Sunderland 2 1 0 1 3:2 3
8. Everton 2 1 0 1 2:1 3
9. Bournemouth 2 1 0 1 3:4 3
10. Burnley 2 1 0 1 2:3 3
Brentford 2 1 0 1 2:3 3
12. Leeds 2 1 0 1 1:5 3
13. Fulham 2 0 2 0 2:2 2
14. Crystal Palace 2 0 2 0 1:1 2
15. Newcastle 2 0 1 1 2:3 1
16. Manchester United 2 0 1 1 1:2 1
17. Aston Villa 2 0 1 1 0:1 1
18. Brighton 2 0 1 1 1:3 1
19. Wolverhampton 2 0 0 2 0:5 0
20. West Ham 2 0 0 2 1:8 0
 
