Semenyo si stěžoval na rasismus, pak střílel góly. Na Liverpool to ale nestačilo

Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě.
Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.
Prvním střelcem nové sezony se stala ve 37. minutě letní posila z Frankfurtu Hugo Ekitiké, a když krátce po přestávce zvýšil právě po Francouzově přihrávce na 2:0 střelou k tyči Cody Gakpo, zdálo se, že Liverpool kráčí jasně za výhrou. Bournemouth ale během dvanácti minut díky dvěma rychlým brejkům srovnal: nejprve Semenyo skóroval zblízka po přihrávce Davida Brookse a poté ghanský útočník zakončil po dlouhém sprintu téměř od vlastního pokutového území.
Liverpool nakonec spasil krátce po příchodu na hřiště Ital Chiesa, k němuž se dostal špatně odvrácený míč hostujícími obránci a mistr Evropy z roku 2021 po nevydařené úvodní sezoně na Anfieldu vstřelil svůj první ligový gól za "Reds". Výhru domácího favorita v nastaveném čase pečetil kanonýr Muhammad Salah.
Zápas byl ve 28. minutě přerušen poté, co si Semenyo stěžoval na to, že ho rasisticky urážel jeden z diváků. Hostující útočník mluvil s rozhodčím Anthonym Taylorem, jenž následně informoval o incidentu oba trenéry a kapitány. Hra se znovu rozběhla zhruba po dvou minutách.
Anglická fotbalová liga - 1. kolo:
Liverpool - Bournemouth 4:2 (37. Ekitiké, 49. Gakpo, 88. Chiesa, 90.+4 Salah - 64. a 76. Semenyo).