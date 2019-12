Liverpool - Flamengo 0:0. Finále MS klubů muselo až do prodloužení

Reds kvůli mistrovství světa klubů obětovali i Ligový pohár. Jeho čtvrtfinále s Aston Villou totiž bylo naplánováno den před semifinále v Kataru a jiný termín se nepodařilo vyjednat. Proto v Carabao Cupu nastoupil mladíci, kteří to nezvládli a prohráli 0:5. Jejich starší kolegové s v semifinále s mexickým Monterrey také natrápili a o své výhře 2:1 rozhodli až v nastaveném čase, když se prosadil střídající Firmino. Sestava Jürgena Kloppa byla poněkud polepená, dnes můžeme čekat jiné obsazení. Minimálně by se měl vrátit do středu obranu Virgil van Dijk a do ofenzivy Roberto Firmino a Sadio Mane. Reds by rádi pokračovali ve skvělé sezoně, s přehledem totiž vedou ligovou soutěž a kráčí po třiceti letech za titulem. I tento duel je však pro ne důležitý.