Liverpool bude mít doma co dohánět. V osmifinále Ligy mistrů padl v Turecku

Fotbalisté Liverpoolu v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů prohráli 0:1 na hřišti Galatasaraye Istanbul. Zbývající tři dnešní duely mají výkop ve 21:00. Tottenham v Madridu proti Atléticu nastoupí s českým brankářem Antonínem Kinským, kterého čeká debut v milionářské soutěži.
Zápas v Istanbulu byl reprízou souboje z ligové fáze a kromě stejného výsledku měl i podobný průběh. I dnes šel Galatasaray brzy do vedení, v sedmé minutě po rohu skóroval hlavou Lemina.
Ve druhé půli Liverpool přidal, z několika šancí ale docílil pouze neuznané branky po závaru z rohového kopu. Neprosadil se ani egyptský kanonýr Salah, jenž se 81. startem v Lize mistrů v dresu "Reds" stal klubovým rekordmanem.
Galatasaray Istanbul - Liverpool 1:0 (1:0)
Branka: 7. Lemina. Rozhodčí: Manzano (Šp.).
V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce
Požár plynu unikajícího z potrubí v Dobrovského ulici v Praze 7 byl po zhruba čtyřech hodinách uhašen, plynaři zastavili přívod, oznámil novinářům mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči podle něj ještě na místě měří koncentrace plynu. K zastavení požáru museli plynaři udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo. Požár vyvolal evakuaci čtyř domů a omezil dopravu v okolí.
ŽIVĚ Ukrajinští experti pomohou arabským zemím ničit íránské drony, uvedl Zelenskyj
Ukrajinští vojenští experti jsou tento týden očekáváni v Kataru, Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii, aby tam sdíleli své zkušenosti s ničením dronů íránské konstrukce. Oznámil to v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Jednoznačný aplaus pro Rubia. Při debatě o Trumpově nástupci zastínil favorita
Donald Trump při neformální debatě se svými spojenci otevřel otázku svého politického nástupce. Přestože je za favorita republikánů dlouhodobě považován viceprezident J. D. Vance, zúčastnění vyjádřili téměř jednoznačnou podporu ministru zahraničí Marcu Rubiovi.
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě
Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.
Kvůli nálezu bomby z války se bude muset v Drážďanech evakuovat osmnáct tisíc lidí
Kvůli nálezu bomby z druhé světové války bude muset ve středu z centra Drážďan evakuováno osmnáct tisíc lidí. Na svém webu o tom v úterý informovali hasiči saské metropole. Podle nich půjde o dosud největší evakuaci ve městě kvůli nálezu válečné bomby. Loni v lednu muselo kvůli podobné situaci centrum Drážďan opustit deset tisíc lidí.