Liverpool bude mít doma co dohánět. V osmifinále Ligy mistrů padl v Turecku

ČTK

Fotbalisté Liverpoolu v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů prohráli 0:1 na hřišti Galatasaraye Istanbul. Zbývající tři dnešní duely mají výkop ve 21:00. Tottenham v Madridu proti Atléticu nastoupí s českým brankářem Antonínem Kinským, kterého čeká debut v milionářské soutěži.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Galatasaray v Liverpool
Alexis Mac Allister při debatě s rozhodčímFoto: REUTERS
Zápas v Istanbulu byl reprízou souboje z ligové fáze a kromě stejného výsledku měl i podobný průběh. I dnes šel Galatasaray brzy do vedení, v sedmé minutě po rohu skóroval hlavou Lemina.

Ve druhé půli Liverpool přidal, z několika šancí ale docílil pouze neuznané branky po závaru z rohového kopu. Neprosadil se ani egyptský kanonýr Salah, jenž se 81. startem v Lize mistrů v dresu "Reds" stal klubovým rekordmanem.

Galatasaray Istanbul - Liverpool 1:0 (1:0)

Branka: 7. Lemina. Rozhodčí: Manzano (Šp.).

Hasiči dostali k vánocům nové cisternové vozy.

V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce

Požár plynu unikajícího z potrubí v Dobrovského ulici v Praze 7 byl po zhruba čtyřech hodinách uhašen, plynaři zastavili přívod, oznámil novinářům mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči podle něj ještě na místě měří koncentrace plynu. K zastavení požáru museli plynaři udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo. Požár vyvolal evakuaci čtyř domů a omezil dopravu v okolí.

Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline

ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě

Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.

Německo policie razie loupež klenoty Berlín Drážďany

Kvůli nálezu bomby z války se bude muset v Drážďanech evakuovat osmnáct tisíc lidí

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války bude muset ve středu z centra Drážďan evakuováno osmnáct tisíc lidí. Na svém webu o tom v úterý informovali hasiči saské metropole. Podle nich půjde o dosud největší evakuaci ve městě kvůli nálezu válečné bomby. Loni v lednu muselo kvůli podobné situaci centrum Drážďan opustit deset tisíc lidí.

