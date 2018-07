Ligu čeká z pohledu změn nejradikálnější ročník, tvrdí šéf asociace Svoboda

před 56 minutami

Startující 26. ročník první fotbalové ligy bude historický z pohledu změn a novinek, které zavádí. Souhlasí s tím i předseda soutěže Dušan Svoboda.

Praha - Svoboda věří, že ke zvýšené atraktivitě ligy přispějí i fotbalisté na hřišti a svými výkony potvrdí, že půjde o památnou sezonu.

Klíčovou změnou je úprava hracího systému a zavedení nadstavby a baráží, což přinese o 48 zápasů více. "Změna hracího modelu se neděje moc často. Zvláště ve fotbale, který je hodně konzervativním prostředím třeba ve srovnání s hokejem," řekl Svoboda na dnešní tiskové konferenci ke startu ligy.

"To je samo o sobě velkou změnou. A v kombinaci s tím, že máme nového titulárního partnera Fortunu, ještě rozšiřujeme projekt videorozhodčího, sami si obchodujeme svá práva, dochází k přesunu vysílání na placenou platformu a všechny zápasy budou v televizi, tak se dá říci, že je to nejradikálněji změněný ligový ročník od vzniku samostatné ligy," připustil Svoboda.

Kromě marketingu ho ale těší i to, že posun sleduje i po sportovní stránce. "Dalším zajímavým prvkem je poměrně masivní investice do kádrů ze strany Sparty i Slavie, nabobtnání rozpočtů, k tomu přímá účast Plzně v Lize mistrů, což jim také dává velké finanční možnosti," poukázal Svoboda.

"A není to jen o posilování, ale i o větší možnosti zajímavé hráče udržet. Viděli jsme to třeba na případu Michaela Krmenčíka," připomněl Svoboda, že Plzeň v zimě neprodala svého nejlepšího střelce, přestože za něj údajně měla nabídku ve výši 300 milionů korun. "Před třemi lety by za takové peníze hráč určitě odešel. Teď už se kluby dostávají do situací, že takovým nabídkám dokážou odolat a vsází na další budoucnost," těší šéfa ligy.

Kromě formátu doznává liga výrazné změny i ve své podobě, k čemuž přispěl nový titulární partner sázková kancelář Fortuna. Liga ponese název FORTUNA:LIGA a převlékne se do žlutočerných barev. Designu, kterému vládne černá dvojtečka, se přizpůsobila i nová televizní grafika.

Fortuna připravuje i zábavu pro fanoušky v podobě vlastní velké fanzony na stadionu, které vládne atraktivní střelnice podle anglického vzoru. V každém kole by měla být na jiném stadionu. Začít by měla na duelu Dukly s Bohemians ve 3. kole. A spustila také nový web Přihraj.cz, na kterém se budou moci fanoušci seznámit s projekty spojenými s ligou.

"Souhlasím, že to bude přelomová sezona. Je to vidět i na sázkách, když už nyní evidujeme sázky v řádech milionů," řekl generální ředitel Fortuny David Vaněk. "Favoritem bookmakerů na titul je Slavia, pak Sparta a třetí Plzeň. U sázkařů je to 50 procent na Spartu, 30 na Slavii a 10 na Plzeň a zbylých 10 procent je rozděleno mezi ostatní," dodal.

Liga bude také pokračovat v projektu videorozhodčího, který spustila loni v prosinci. Dosud bylo video většinou jen na jednom utkání kola, nyní bude na třech, vždy podle přenosů na O2TV Sport, jehož přenosový vůz rozhodčí využívají.

"Jsem rád, že pokračuje videorozhodčí a že hned od prvního kola to bude na třech zápasech. Je důležité pro image a prestiž naší ligy, že jsme u tohoto projektu od začátku," řekl Svoboda. Podle ředitele ligy Tomáše Bárty je na pozici videorozhodčího proškolena šestice sudích a 11 hlavních rozhodčích je proškoleno na komunikaci s videem.

Ačkoli se vedení ligy snažilo soutěž opět přiblížit západním vzorům, podle Svobody je stále na čem pracovat. "Zaznamenali jsme posun a věřím, že je to krok dopředu, ale práce nás pořád čeká ještě hodně. Ostatní soutěže také nestojí na místě. Musíme zkvalitnit infrastrukturu, zkvalitnit druhou ligu, která je sice třetí nejnavštěvovanější soutěží v Česku, ale je tam před námi hodně práce," dodal Svoboda.