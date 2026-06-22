Ligový chaos, soupeře zná i vyloučená Karviná. Počet týmů je dál záhadou

Fotbalová Karviná, kterou Etická komise FAČR vyloučila z první ligy, figuruje v losu nové sezony nejvyšší soutěže.
Slezané se odvolali proti vyloučení kvůli ovlivňování výsledků zápasů, Odvolací komise FAČR dosud nerozhodla. Zatím není jisté, s kolika účastníky se první liga odehraje.
Los se ovšem uskutečnil už dnes v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace (LFA).
První liga má zatím tradičních 16 účastníků. Nová sezona začne o víkendu 25. a 26. července.
"Ligová fotbalová asociace v tuto chvíli vychází z aktuální situace, tedy ze skutečnosti, že se MFK Karviná proti rozhodnutí etické komise FAČR odvolala, což je její právo. Výsledek odvolacího řízení nechceme ani nemůžeme předjímat, s ohledem na současný stav ale s klubem pracujeme jako s řádným účastníkem Chance Ligy," uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
"LFA nyní vyčká na rozhodnutí odvolací komise FAČR a je připravena reagovat na další vývoj případu tak, aby sezona 2026/27 proběhla v souladu s platnými řády," doplnil výkonný ředitel LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže.
Další vývoj závisí na tom, kdy rozhodne odvolací komise o odvolání Karviné proti verdiktu etické komise. Pokud by trest potvrdila a stihla by to ještě do začátku nového ročníku, nemusela by se liga hrát jen s 15 celky.
V takovém případě by podle Bárty bylo možné soutěž doplnit. Volné místo by se postupně nabídlo druhému, třetímu a čtvrtému celku uplynulé sezony druhé ligy, tedy Táborsku, Artisu Brno a Ústí nad Labem, případně pak i Dukle, která sestoupila.
Odvolací komise také může trest zmírnit na odečet bodů, liga by se pak odehrála klasicky s 16 mužstvy.
Komise může rozhodnout až v průběhu soutěže, což je poměrně pravděpodobné.
V případě, že by původní verdikt ponechala v platnosti, výsledky Karviné by byly anulovány a liga by se dohrávala jen v 15 týmech.
Taková varianta ovšem zneklidňuje LFA i její partnery a držitele vysílacích práv. Jejich stanovisko k takové možnosti je podle obchodního a marketingového ředitele asociace Daniela Hajného negativní.
"Máme nějak ustavený smluvní vztah, v rámci kontraktu jsou dány určité položky," řekl Hajný. V případě okleštění ligy by nešlo smluvně stanovený počet utkání dodržet.
"Od začátku případu jsme s partnery v úzké komunikaci. Snažíme se jim to vysvětlovat, ale nebudu tvrdit, že jsou s tím spokojení a že by nevyjádřili negativní stanovisko, pokud by se pokračovalo jen s patnácti týmy. Ani nám to určitě radost nedělá. Až se rozhodne, sedneme si s nimi," uvedl Hajný.
LFA připustila, že ji současná situace netěší. "Samozřejmě komplikace to je. Odvolací komise teď zřejmě bude nějaký čas studovat spisy, které měla k dispozici etická komise. Nezbývá nám než čekat na rozhodnutí," řekl Bárta.
Etická komise před týdnem Karvinou nepravomocně přeřadila do druhé ligy kvůli tomu, že se předloni pokusila ovlivnit prvoligový zápas s Českými Budějovicemi a dvojutkání baráže proti Vyškovu.
Klub zároveň dostal pokutu deset milionů korun a potrestán byl i představitel MFK a primátor slezského města Jan Wolf.
Verdikt také může ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná coby vítěz MOL Cupu sice zatím nadále figuruje mezi týmy pro 4. předkolo Evropské ligy, není však příliš pravděpodobné, že by ji UEFA do soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl po posunu do pohárů dostat Jablonec, Česko by však také mohlo o jedno místo bez náhrady přijít.
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Podzimní derby pražských "S" se odehraje už na konci srpna v šestém kole na Letné.
Podzimní část skončí v neděli 13. prosince a tentokrát bude mít 18 kol, tedy o jedno méně než před rokem.
Jarní fáze odstartuje o posledním lednovém víkendu příštího roku. Základní část vyvrcholí 30. kolem 24. dubna, následovat opět bude pětikolová nadstavbová část.
Program 1. kola:
Plzeň - Liberec, Karviná - Mladá Boleslav, Jablonec - Olomouc, Slavia Praha - Slovácko, Hradec Králové - Pardubice, Zlín - Ostrava, Teplice - Bohemians Praha 1905, Zbrojovka Brno - Sparta Praha.
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