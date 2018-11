Liga pro fotbalovou smetánku? Prý jen sen. Ale změny jsou na obzoru

před 1 hodinou

Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin označil možnost vzniku elitní klubové superligy za nesmysl. Podpořil ho i šéf Juventusu Turín a evropské asociace klubů ECA Andrea Agnelli, přestože italský celek měl být jedním ze zakládajících členů nové soutěže.

O plánech na vznik ligy pro největší kluby z Anglie, Francie, Itálie, Německa a Španělska nedávno informoval deník Spiegel s tím, že podle dokumentů, které má list k dispozici, by soutěž mohla odstartovat už v roce 2021. Čeferin však prohlásil, že nic takového se nestane. "Vznik superligy je v současnosti výmysl, pouhý sen," citoval ho server BBC.

"Nikdy jsme žádný takový dokument neviděli, nikdy jsme se o něm nebavili. Naším jediným cílem je jednání s UEFA, jak posunout fotbal dopředu," přidal Agnelli. "Nějaké nápady máme, ale můžu všechny ujistit, že superliga nevznikne a každý bude mít šanci hrát evropské poháry," dodal Čeferin.

Oba funkcionáři však souhlasí s tím, že evropský fotbal potřebuje změnu a rádi by jí dosáhli už v roce 2024. "Když chcete změnit rozložení sil v evropském fotbale a hrát víc pohárových zápasů, tak to musí jít ruku v ruce s omezením utkání v domácích soutěžích," prohlásil Agnelli.

"V Anglii mají dnes dva poháry, takže tým může odehrát na domácí scéně až 53 zápasů. Pak se podíváte do Německa, kde má liga o dva týmy méně a hrají jeden pohár, takže tým může maximálně nastoupit ke 43 zápasům. Jaká je v tom logika?" přidal šéf Juventusu.

"Podobných anomálií je víc a musíme na nich pracovat. Ale není to jen o snižování počtu zápasů. V některých ligách by naopak došlo k navýšení. Naším hlavním cílem je vytvořit stejné podmínky pro všechny kluby," uvedl Agnelli.

Čeferin také odmítl, že navrhované změny by opět pomohly jen těm největším klubům. "V běžném světě je čím dál častější, že bohatnou pouze ti bohatí. Myslím, že fotbal je jedno z mála odvětví, kde se s tím snažíme něco udělat," řekl předseda UEFA.

"Ale nemůžeme prostě jen nařídit, že odteď všichni budou mít stejné podmínky. To nejde. Když děláte svou práci dobře, musíte za to být odměněni," přidal Čeferin. "Místo v pohárech si musíte uhrát na hřišti. To je jediná správná cesta," prohlásil.