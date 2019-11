Zlatana nepotřebuji, řekl Mourinho. Notuje si s Kanem, další hvězdu ale zkritizoval

Kam přijde, tam budí emoce. Teď se prostořeký trenér José Mourinho ujal Tottenhamu a hned popíchl hvězdu týmu Dele Alliho, kterému se v probíhající sezoně nedaří.

Portugalský stratég je mužem velkých prohlášení. Po prvním víkendu na lavičce Spurs popíchl fanoušky hned několika výroky. Klíčové ale pro Mourinha je, že si naklonil kapitána a lídra kabiny Harryho Kanea, který po sobotní výhře proti West Hamu prohlásil, že si od působení pod Mourinhem slibuje prolomení čekání kohoutů na trofej.

"Vyhrál s každým týmem, který trénoval. Zrovna jsem ve fázi kariéry, kdy chci získávat trofeje. Chtěl jsem pod Pochettinem a budeme se o to snažit i teď," komentoval Kane. Podle vyjádření v médiích se zdá, že si s Mourinhem padli vzájemně do oka.

Bývalý trenér Chelsea, Realu Madrid nebo naposledy Manchesteru United odmítl, že by měl v úmyslu přivést volného Zlatana Ibrahimoviče, který po dvou letech skončil v LA Galaxy. "Je to úžasný hráč, úžasný člověk, ale že by šel do Tottenhamu je nereálné," komentoval Mourinho a dodal, že se Zlatanem má víc než dobrý vztah.

Jeho přesun do Londýna se ovšem nechystá. "Nedává to žádný smysl, mám teď nejlepšího útočníka v Anglii," řekl na adresu Kanea.

Cílem Mourinha je vyléčit kohouty ze "špatné nálady", která v týmu zavládla po zkaženém finále Ligy mistrů proti Liverpoolu. "Musíme se inspirovat Liverpoolem. Oni ve finále taky prohráli, ale hned další sezonu došli do finále a vyhráli to."

Zatímco na Kanea chválou nešetřil, další hráči v týmu už od Mourinha slyšeli i kritiku. Otazník visí nad pozicí Christiana Eriksena, jenž zatím neprodloužil smlouvu. Ta mu vyprší v létě, přičemž se o něj zajímá několik movitých klubů včetně Realu Madrid. "Bude záležet i na jeho přínosu pro budoucnost klubu," nechal se slyšet Mourinho.

Nejtvrdšího přivítání se ale dočkal záložník Dele Alli. Třiadvacetiletý rychlík Spurs po několika vydařených sezonách i vlivem zranění stagnuje a nový trenér si nebral servítky. "Jsi to vůbec ty, nebo tvůj brácha?" popíchl Alliho hned při prvním setkání.

"Byla to první věc, co jsem od něj slyšel. Ale slýchám to teď často, takže nic nového. Vlastně to bylo dobré slyšet takhle přímo z očí do očí, hodně lidí by to radši jen šeptlo někde za zády. Nešokovalo mě to, v Premier League prostě musíte odvádět dobré výkony. A když se to nedaří, musím snést kritiku," komentoval celou událost ze setkání Alli.

Konec Mauricia Pochettina v průběhu reprezentační přestávky byl pro některé hráče z kabiny Tottenhamu velkým překvapením. V klubu skončil po téměř pěti letech, loni jej dovedl do finále Ligy mistrů. Odnesl to ale za špatný start do sezony, Tottenham pod ním vyhrál v lize jen tři z dvanácti zápasů a momentálně je až desátý.

"Přesto to byl obrovský šok. Zničehonic jsme měli nového trenéra," vyjádřil se Kane, který Pochettina po jeho konci soukromě navštívil. "Mluvili jsme několik hodin. Bylo to hezké rozloučení."