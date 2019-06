Jenže právě Jürgen Klopp by se mohl obávat, že Liverpool srazí na kolena jeho nelichotivá finálová bilance. Od roku 2012 totiž prohrál německý kouč všech šest svých finále, včetně dvou finále Ligy mistrů a jednoho v Evropské lize. V každém z těchto duelů byl jeho tým ale outsiderem, proti Bayernu, Realu Madrid nebo Man City se úspěch nečekal. To je teď jiné. A Klopp věří, že dnes toto prokletí zlomí. Pro Liverpool by to byla už šestá trofej v Lize mistrů, ale první od roku 2005. Tottenham bojuje o svůj první takový triumf.