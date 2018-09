Do letošního ročníku Ligy mistrů se zapojí také Juventus s Cristianem Ronaldem, který se o víkendu poprvé (a také podruhé) trefil za svůj nový klub, a teď by jistě rád reagoval na včerejší hattrick Lionela Messiho do sítě Eindhovenu. Juventus dnes hraje na půdě Valencie. I kdyby se ale Ronaldo dnes neprosadil, stále povede v historických tabulkách Champions League nad Messim o 17 branek (120:103). Nejbližší aktivní pronásledovatel této dvojice Karim Benzema nedal ani polovinu branek, co Ronaldo (56).