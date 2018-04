AS Řím i přesto, že měl v základní skupině C mimo jiné i Chelsea s Atléticem Madrid, tak dokázal opanovat svou skupinovou fázi s 11 body, po které narazil na ukrajinský Šachťar Doněck. Ukrajinci si v prvním utkání dokázali vypracovat náskok 2:1, s nímž také dorazili do Říma. Tam se ovšem z postupu radovalo AS, jenž díky hubené výhře 1:0 vyprovodilo Doněck ze soutěže. Následně Italy čekal více než složitý soupeř, španělský gigant FC Barcelona. Ta si na Camp Nou vypracovala velmi solidní šance na postup, když zvítězila 4:1 a v tu chvíli nebyl asi prakticky nikdo, kdo by neviděl Barcu v semifinále. Jenže na Stadio Olimpico se poté děly věci. AS totálně zaskočilo svého soupeře a nakonec uhrálo potřebnou výhru 3:0, po které Katalánci potupně vypadli.