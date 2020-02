Dortmund - PSG 0:0. BVB s Haalandem čelí v osmifinále Ligy mistrů Neymarovi a spol.

Úvodní sestavy:



Borussia Dortmund: Bürki - Ł. Piszczek (C), Hummels, Zagadou - Hakimí, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, T. Hazard.

Náhradníci: Hitz - Dahoud, M. Götze, Schmelzer, N. Schulz, Akanji, Reyna.



PSG: Navas - Meunier, Silva (C), Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di María, Mbappé, Neymar.

Náhradníci: S. Rico - Kehrer, Cavani, Icardi, Sarabia, Kouassi, Draxler.



Rozhodčí: Mateu - Cebrián, Díaz (ESP)