Dortmund - PSG 0:0. Opatrná první půle gól nepřinesla, jedinou šanci spálil Sancho

Je za námi úvodní polovina duelu a nutno říci, že leckdo by od ní čekal více. Týmy plné ofenzivních hvězd se velmi dobře připravily i směrem dozadu, což bylo hodně znát. Do jediné zajímavé situace prvního poločasu se tak dostal jen Sancho, kterého však vychytal Keylor Navas. PSG dopředu nepředvedlo zhola nic, a to hlavně díky výborně defenzívě BVB.