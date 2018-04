Naopak AS Řím může v tomto dvojutkání pouze překvapit. V italské Serii A se sice drží na skvělém třetím místě, nicméně ztráta na druhou Neapol je vyloženě propastná. Nicméně venku AS právě nad Neapolí dokázalo zvítězit, což může být dobrým příslibem do dnešního utkání. Na druhou stranu, v předchozím kole Ligy mistrů italský celek padl na půdě Šachtaru a nutno říci, že Barcelona je ještě výrazně kvalitnějším celkem než ten ukrajinský.