Slavia se na nás valila jako lavina. Zápas jsme museli protrpět, bránil se Valverde

Krásný fotbalový večer. Zápas se skvělou zápletkou a hořkým koncem pro Slavii. Sešívaní hráli s favoritem téměř vyrovnanou partii a v závěru zápasu proti Barceloně několikrát byli blízko získání bodu. Zahráli dokonce tak, že trenér Ernesto Valverde musel leccos vysvětlovat kritickým španělským novinářům.

Závěrečný hvizd. Slávisté po fantastickém výkonu klesají na trávník. Vladimír Coufal jen těžko skrývá slzy. Senzační bod proti Barceloně byl blízko. Několikrát visel ve vzduchu. Doslova na dosah.

Možná, kdyby byla o trochu přesnější rána Stancia zpoza vápna. Kdyby Hušbauerovu ránu nesrazil obránce na roh. Kdyby měl Van Buren blíž k míči. Asi i tohle běželo Coufalovi po zápase hlavou.

Výkon Barcelony vedle agilní hry Slavie trochu vyblednul a trenér Ernesto Valverde hledal vysvětlení. "Slavia se valila jako lavina. Těžko se to bránilo. V prvním poločase se nám skoro vyrovnali, ve druhém ještě přidali plyn. Je to opravdu rychlý a silný tým," řekl.

Přitom utkání pro jeho svěřence nemohlo začít líp. Po chybě Ševčíka se už ve 3. minutě trefil Messi. "Věděli jsme, že zápas musíme kontrolovat. Čekalo se, že vyhrajeme větším rozdílem, ale Slavia je opravdu silný a rychlý tým," uznal.

Katalánci se v řadě situací dostali pod tlak, Slavia je dokonce přestřílela a nezaostávala ani v držení míče. Barcelona byla o něco méně dominantní, než se od ní nejspíš čekalo. "V některých chvílích musíte hlavně bránit. Slavia byla doma, hrála s nadšením, dala do toho všechno, chtěla dominovat. My jsme naše brejky neproměnili, a tak to bylo drama," připomněl Valverde řadu protiútoků, které se Barceloně nepovedlo ve druhé půli proměnit.

Svůj tým přesto pochválit. "Ubránit třeba šest centrů za sebou musíte umět zvládat," vyzdvihl své bránící hráče. Podle Valverdeho mohl zápas dopadnout pro Barcelonu i lepším výsledkem. "I když Slavia měla hodně šancí, to musím uznat," dodal.

Španělského trenéra okouzlila hlavně odvážná hra Slavie směrem dopředu, díky které si sešívaní vypracovali řadu šancí a brankář Ter Stegen se rozhodně nenudil.

"Slavia je tým, kterému když se nedaří, tak se ještě víc tlačí dopředu. Začala bez klasického útočníka, do druhé půle ale poslala na hřiště klasický hrot a byla velmi nebezpečná," poukázal na střídání trenéra Trpišovského, který poslal do hry k Olayinkovi ve druhém poločase Tecla a Van Burena. "Bylo vidět, jak se jim zvedá sebevědomí," pokýval uznale. Odveta čeká oba týmy za necelé dva týdny ve Španělsku.