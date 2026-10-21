Zázrak Como. Fabregasův tým v Lize mistrů zesměšnil žalostný Manchester United

Fotbalisté Coma deklasovali ve 3. kole Ligy mistrů Manchester United 4:1 a připsali si druhé vítězství v soutěži. Poprvé bodoval Galatasaray Istanbul, který otočil utkání v Lille a zvítězil 4:2. Dalších sedm zápasů začne ve 21:00.
Nováček soutěže Como porazilo v prvním kole Lipsko 4:1 a nyní si tento výsledek zopakovalo i proti slavnému anglickému klubu. V tabulce má šest bodů. Hrdinou zápasu se stal argentinský reprezentant Nico Paz, který otevřel skóre už ve 2. minutě a výhru pak jistil třetím gólem.
Manchester nevyhrál už posedmé za sebou, což se mu stalo naposledy před 11 lety. V Premier League mu po sedmi kolech patří až 13. místo s jednou výhrou.
V Lize mistrů vyhráli "Rudí ďáblové" pouze jeden z posledních 11 zápasů. V Itálii se jim dařilo a z posledních devíti utkání prohráli teprve podruhé. Na svěřence kouče Fábregase dnes nestačili, čestný úspěch zaznamenal Zirkzee až v nastaveném čase.
Lille si doma pokazilo bilanci s tureckými soupeři, s nimiž v šesti pohárových zápasech dosud neprohrálo. V Lize mistrů zůstává bez bodu. Turecký mistr musel reagovat na dvě branky devatenáctiletého Soriby Diouaneho, který se stal nejmladším střelcem Lille v soutěži. Čtvrtou branku Galatasaraye vstřelil bývalý hráč Lille Victor Osimhen.
Hosté bodovali venku v Lize mistrů po pěti prohrách a jedné remíze.
Fotbalová Liga mistrů, 3. kolo:
Como - Manchester United 4:1 (1:0)
Branky: 2. a 57. Paz, 49. Duvikas, 76. Ramón - 90.+1 Zirkzee. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).
Lille - Galatasaray Istanbul 2:4 (2:2)
Branky: 8. a 39. Diaoune - 2. Akgün, 44. Batrakov, 52. Torreira, 61. Osimhen. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.).
21:00 Aston Villa - Viking Stavanger, Bayern Mnichov - Arsenal, Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam, FC Bruggy - Lens, Inter Milán - Šachtar Doněck, Real Madrid - Lipsko, Sporting Lisabon - LASK Linec.
Tabulka:
1.
Paris St. Germain
3
3
0
0
14:5
9
2.
Liverpool
3
3
0
0
12:7
9
3.
Stuttgart
3
2
1
0
7:2
7
4.
Aston Villa
2
2
0
0
9:2
6
5.
FC Barcelona
3
2
0
1
11:6
6
6.
Como
3
2
0
1
10:5
6
7.
Manchester City
3
2
0
1
9:5
6
8.
Sporting Lisabon
2
2
0
0
5:1
6
9.
Arsenal
2
2
0
0
4:0
6
10.
Real Madrid
2
2
0
0
6:4
6
Betis Sevilla
2
2
0
0
6:4
6
12.
Dortmund
3
2
0
1
5:4
6
13.
Bayern Mnichov
2
1
1
0
8:3
4
14.
AS Řím
3
1
1
1
8:5
4
15.
Šachtar Doněck
2
1
1
0
4:2
4
16.
Atlético Madrid
3
1
1
1
4:3
4
17.
PSV Eindhoven
3
1
1
1
2:2
4
18.
Villarreal
3
1
0
2
8:8
3
19.
FC Bruggy
2
1
0
1
6:6
3
20.
Manchester United
3
1
0
2
5:6
3
21.
Lens
2
1
0
1
3:4
3
22.
Neapol
3
1
0
2
5:7
3
23.
Lipsko
2
1
0
1
2:4
3
24.
Galatasaray
3
1
0
2
6:9
3
25.
Feyenoord Rotterdam
2
1
0
1
4:7
3
26.
Sabah
3
1
0
2
3:6
3
27.
Bodö/Glimt
3
1
0
2
4:9
3
28.
AEK Atény
3
1
0
2
3:8
3
29.
Fenerbahce
3
0
2
1
3:9
2
30.
Stavanger
2
0
1
1
4:6
1
31.
Slavia Praha
3
0
1
2
4:7
1
32.
Inter Milán
2
0
0
2
4:6
0
33.
Linec
2
0
0
2
3:7
0
34.
FC Porto
3
0
0
3
2:6
0
35.
Lille
3
0
0
3
4:10
0
36.
Slovan Bratislava
3
0
0
3
1:13
0
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