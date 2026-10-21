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Sport

Zázrak Como. Fabregasův tým v Lize mistrů zesměšnil žalostný Manchester United

ČTK,Sport
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Fotbalisté Coma deklasovali ve 3. kole Ligy mistrů Manchester United 4:1 a připsali si druhé vítězství v soutěži. Poprvé bodoval Galatasaray Istanbul, který otočil utkání v Lille a zvítězil 4:2. Dalších sedm zápasů začne ve 21:00.

UEFA Champions League - Como v Manchester United
Bruno Fernandes po svém vystřídání v utkání Como - Manchester United, Liga mistrůFoto: REUTERS – Alessandro Garofalo
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Nováček soutěže Como porazilo v prvním kole Lipsko 4:1 a nyní si tento výsledek zopakovalo i proti slavnému anglickému klubu. V tabulce má šest bodů. Hrdinou zápasu se stal argentinský reprezentant Nico Paz, který otevřel skóre už ve 2. minutě a výhru pak jistil třetím gólem.

Manchester nevyhrál už posedmé za sebou, což se mu stalo naposledy před 11 lety. V Premier League mu po sedmi kolech patří až 13. místo s jednou výhrou.

V Lize mistrů vyhráli "Rudí ďáblové" pouze jeden z posledních 11 zápasů. V Itálii se jim dařilo a z posledních devíti utkání prohráli teprve podruhé. Na svěřence kouče Fábregase dnes nestačili, čestný úspěch zaznamenal Zirkzee až v nastaveném čase.

Lille si doma pokazilo bilanci s tureckými soupeři, s nimiž v šesti pohárových zápasech dosud neprohrálo. V Lize mistrů zůstává bez bodu. Turecký mistr musel reagovat na dvě branky devatenáctiletého Soriby Diouaneho, který se stal nejmladším střelcem Lille v soutěži. Čtvrtou branku Galatasaraye vstřelil bývalý hráč Lille Victor Osimhen.

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Hosté bodovali venku v Lize mistrů po pěti prohrách a jedné remíze.

Fotbalová Liga mistrů, 3. kolo:

Como - Manchester United 4:1 (1:0)

Branky: 2. a 57. Paz, 49. Duvikas, 76. Ramón - 90.+1 Zirkzee. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).

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Lille - Galatasaray Istanbul 2:4 (2:2)

Branky: 8. a 39. Diaoune - 2. Akgün, 44. Batrakov, 52. Torreira, 61. Osimhen. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.).

21:00 Aston Villa - Viking Stavanger, Bayern Mnichov - Arsenal, Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam, FC Bruggy - Lens, Inter Milán - Šachtar Doněck, Real Madrid - Lipsko, Sporting Lisabon - LASK Linec.

Tabulka:

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1.

Paris St. Germain

3

3

0

0

14:5

9

2.

Liverpool

3

3

0

0

12:7

9

3.

Stuttgart

3

2

1

0

7:2

7

4.

Aston Villa

2

2

0

0

9:2

6

5.

FC Barcelona

3

2

0

1

11:6

6

6.

Como

3

2

0

1

10:5

6

7.

Manchester City

3

2

0

1

9:5

6

8.

Sporting Lisabon

2

2

0

0

5:1

6

9.

Arsenal

2

2

0

0

4:0

6

10.

Real Madrid

2

2

0

0

6:4

6


Betis Sevilla

2

2

0

0

6:4

6

12.

Dortmund

3

2

0

1

5:4

6

13.

Bayern Mnichov

2

1

1

0

8:3

4

14.

AS Řím

3

1

1

1

8:5

4

15.

Šachtar Doněck

2

1

1

0

4:2

4

16.

Atlético Madrid

3

1

1

1

4:3

4

17.

PSV Eindhoven

3

1

1

1

2:2

4

18.

Villarreal

3

1

0

2

8:8

3

19.

FC Bruggy

2

1

0

1

6:6

3

20.

Manchester United

3

1

0

2

5:6

3

21.

Lens

2

1

0

1

3:4

3

22.

Neapol

3

1

0

2

5:7

3

23.

Lipsko

2

1

0

1

2:4

3

24.

Galatasaray

3

1

0

2

6:9

3

25.

Feyenoord Rotterdam

2

1

0

1

4:7

3

26.

Sabah

3

1

0

2

3:6

3

27.

Bodö/Glimt

3

1

0

2

4:9

3

28.

AEK Atény

3

1

0

2

3:8

3

29.

Fenerbahce

3

0

2

1

3:9

2

30.

Stavanger

2

0

1

1

4:6

1

31.

Slavia Praha

3

0

1

2

4:7

1

32.

Inter Milán

2

0

0

2

4:6

0

33.

Linec

2

0

0

2

3:7

0

34.

FC Porto

3

0

0

3

2:6

0

35.

Lille

3

0

0

3

4:10

0

36.

Slovan Bratislava

3

0

0

3

1:13

0

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