Zahodili jsme všechno, na čem jsme tak tvrdě pracovali, prohlásil trenér PSG. Naštvaný je i majitel

Trenér Paris St. Germain Unai Emery si sice po zápase s Barcelonou (1:6) postěžoval na rozhodčí, nejvíc ho ale zklamal výkon jeho týmu. "V posledních minutách jsme zahodili všechno, pro co jsme tak tvrdě pracovali. Nedokážu si vysvětlit, jak se to mohlo stát," řekl Emery.

Madrid - Za nepochopitelný zkrat označil trenér Unai Emery vystoupení fotbalistů Paris St. Germain v závěru středeční osmifinálové odvety Ligy mistrů v Barceloně. Pařížský celek v posledních sedmi minutách inkasoval tři branky, prohrál 1:6 a navzdory výhře 4:0 z úvodního duelu ze soutěže vypadl, když jako první v historii promarnil čtyřgólové vedení.

"V posledních minutách jsme zahodili všechno, pro co jsme tak tvrdě pracovali. Nedokážu si vysvětlit, jak se to mohlo stát," řekl Emery. "Nepříjemné zkušenosti většinou člověka posílí a pro nás je tohle velmi negativní zážitek. Musíme se z toho poučit," dodal.

Barcelona se sice ujala vedení 3:0, když ale snížil Cavani, vypadalo to, že postup už bude nad síly katalánského celku. Jenže v závěru dal dva góly během tří minut Neymar. Brazilský útočník měl nejprve velké štěstí, že nedostal za ostrý zákrok červenou kartu, pak se však skvěle trefil z přímého kopu a chvíli nato využil penaltu po Suárezově nafilmovaném pádu. Senzační obrat pak v nastavení dokonal Roberto.

"V prvním poločase nás ovlivnila atmosféra. Nenavázali jsme na dobrou práci z prvního zápasu. Chtěli jsme ukázat větší charakter, ale srazily nás dva rychlé góly," uvedl Emery. "Po přestávce to bylo lepší, ale rozhodnutí sudího byla proti nám. Nicméně v důležitých okamžicích jsme se měli zachovat mnohem lépe," prohlásil.

Katarský předseda francouzského klubu Násir Chelajfí si po šokujícím vyřazení nebral servítky. "Nemůžeme se na nic vymlouvat, v prvním poločase jsme vůbec nehráli. Po výhře 4:0 se to těžko chápe," přidal funkcionář. "Po prvním zápase jsme věřili, že se dostaneme do čtvrtfinále, ale věděli jsme, že ve fotbale není nikdy nic na sto procent. Dostat tři góly během sedmi minut, to se těžko přijímá. Jsme strašně zklamaní," dodal.

