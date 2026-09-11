Záchrana od VAR, tvrdí Francouzi. Dění v Praze považují za zázrak

Francouzský tisk považuje vítězství 3:2 fotbalistů Lens ve čtvrtečním utkání prvního kola hlavní fáze Ligy mistrů na půdě pražské Slavie za zázračné a epické.
Média se shodují, že Lens už ani nemohl doufat ve výhru. Ještě v první minutě nastavení prohrával 1:2, ale v nastaveném čase předvedl díky dvěma gólům pozoruhodný obrat.
„Situace nebude vždycky tak příznivá a Lens nevyhnutelně odjede s úsměvem na tváři. Nejprve ho zachránil systém VAR a poté početní výhoda,“ upozornil sportovní deník L’Équipe.
Připomněl tak neuznaný gól Slavie po letmém doteku míče a lokte Emmanuela Ayaosiho v první půli a spornou červenou kartu pro stopera Mikuláše Konečného hned po změně stran a dlouhém zkoumání situace u obrazovky.
Přesto se Pražané dostali i v oslabení do vedení 1:0 a v závěru na 2:1. „Francouzští vicemistři si dvakrát mysleli, že v České republice prohráli všechno, než si připsali nepravděpodobné a zázračné vítězství 3:2,“ divil se L’Équipe.
Symbolem vítězů byl podle listu Abdallah Sima, autor první branky Lens a bývalý útočník Slavie.
„Někdy nešikovný, ale vždy bojovný. Nejprve senegalský reprezentant za stavu 0:0 promarnil tutovou příležitost. Ale dál pracoval a domácí Konečný za faul na něj dostal červenou kartu,“ chválil L’Équipe.
„Poté bývalý hráč Slavie potrestal svůj starý tým a za své úsilí byl nakonec odměněn vyrovnáním zblízka na 1:1, čímž spoluhráčům ukázal cestu vpřed,“ doplnil list.
L’Équipe připomněl, že Lens je prvním týmem od duelu Dortmundu proti Málaze v odvetě čtvrtfinále v roce 2013 (3:2), který vyhrál zápas Ligy mistrů poté, co na začátku nastavení druhého poločasu prohrával.
„Krev a zlato“, jak se týmu přezdívá, si také zajistili první venkovní vítězství v Lize mistrů od listopadu 1998, kdy vyhráli 1:0 ve Wembley proti Arsenalu.
Tehdy byl v základní sestavě Lens dlouholetý slávista Vladimír Šmicer, který čtvrteční duel v Edenu sledoval z čestné tribuny.
„Obrat nevídaný 13 let, druhé venkovní vítězství za 28 let: neuvěřitelná statistika vítězství Lens nad Slavií Praha,“ shrnul deník.
„Lens v bláznivém zápase převrátil Slavii,“ nadepsal list Le Figaro. „Vzrušující začátek soutěže pro francouzské vicemistry. Opravdu dechberoucí závěr. Když hosté odcházeli do šaten s bezbrankovým stavem, mohli považovat za štěstí, že stále drží s Čechy remízu, vzhledem k tomu, jak napjatí a apatičtí byli v prvním poločase,“ přiznal i Le Figaro, že úvodní dějství patřilo herně jasně Slavii.
„Ale posledních 45 minut, a zejména závěrečná čtvrthodina, přinesly zápasu ohromující finále. Hosté projevili pozoruhodnou odolnost a Aguilar pak završil bláznivý večer vítěznou trefou,“ radoval se list.
Podle Le Monde dosáhli fotbalisté Lens úžasného vítězství po epickém střetnutí.
„V Praze zažili horskou dráhu emocí. Nejprve se trápili se špatným zakončením, zejména Sima. Dvakrát prohrávali, ale v závěrečných chvílích zápasu byli odměněni za svou psychickou odolnost,“ napsal Le Monde.
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