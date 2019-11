Z 0:2 na 1:1. Slavii vrátila do hry "krvavá" revize, sešívaní toho nedokázali využít

Dvojitý úder otřásl Interem během prvního poločasu utkání v Edenu. Místo dvoubrankového vedení Slavia srovnala na 1:1, italský velkoklub se přesto dokázal z nepříznivé situace oklepat a ve druhé půli utkání v Praze rozhodl.

Romelu Lukaku pomalu mířil do středového kruhu. Gól, který právě vstřelil, už ani neslavil. Běžela 37. minuta, Inter právě vstřelil druhou branku a vedl 2:0.

Eden ztichl. Vypadalo to, že je hotovo. Do kabin by červenobílí zřejmě šli za krajně nepříznivého stavu a Inter Milán by se do proslulé Csaplárovy pasti jen těžko chytal.

Jenže… Uběhlo pár desítek vteřin a titulní roli si osvojil rozhodčí Szymon Marciniak. Stačil mu letmý pohled na video, aby zrušil gól a ukázal na druhou stranu hřiště, na značku pokutového kopu. Potrestal faul na Petera Olayinku, který bezprostředně předcházel gólové akci Interu.

"Rozhodčí se k odpískání furt neměl, na video se šel podívat až na poslední chvíli. To už jsem věřil, že by to mohla být penalta," prohlásil po zápase záložník Josef Hušbauer.

Naplnil se tak nejhorší možný scénář, který experti VAR nevynechají na jediném semináři: chybně neodpískaná penalta a z protiútoku gól. A následná brutální revize.

Souček penaltu proměnil, světelná tabule přepnula ze skóre 0:2 na 1:1 a slávisté se do omráčeného soupeře pustili. "Hodně nám to pomohlo. Pro Inter to musel být šok. Škoda, že jsme nepřidali do půle druhý gól," litoval Hušbauer.

Stejný veletoč už Slavii pomohl jednou - v utkání 23. kola minulé sezony na Bohemians, kdy sudí Královec odvolal Puškáčův gól kvůli předchozímu faulu Krcha na Masopusta. A z nařízené penalty skóroval také Souček.

"Byl to extrém Jsem z toho paf," láteřil tehdejší kouč Klokanů Martin Hašek na pozápasové tiskové konferenci. Bohemians si s mrzutou situací loni neporadili.

Inter Milán v Edenu ano. "Dali jsme gól, byl zrušený, vzápětí jsme dostali gól z penalty. Což byla samozřejmě situace, která nás mohla znervóznit a dostat do napětí. Nervozita není pro fotbalisty nikdy dobrá. Snažili jsme se zareagovat nejlíp, jak to šlo. Zápas dopadl dobře," prohlásil kouč milánského klubu Antonio Conte.