Slavia nastoupí v Nikósii bez Deliho. Navíc ji čeká vedro, vysoká vlhkost i pozdní výkop

před 1 hodinou

Slavia se v prvním zápase posledního předkola Ligy mistrů proti APOELu Nikósia bude muset obejít bez Simona Deliho. "Chceme udělat takový výsledek, abychom se doma v odvetě poprali o postup. Samozřejmě gól vstřelený na půdě soupeře by byl hodně dobrý, takže budeme usilovat o nadějný výsledek," říká před zápasem Jaroslav Šilhavý.

Nikósie - Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že fotbalistům Slavie pomůže v úterním úvodním zápase 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie zkušenost z předešlého dvojutkání s Borisovem. Pražané podle něj budou hrát na Kypru na vítězství a hlavně chtějí před domácí odvetou vstřelit venku gól.

"Věřím, že to bude lepší než v Borisově. Někteří kluci takových zápasů nemají moc odehraných, docela to na ně dolehlo. Ale věřím, že i tím, že to dobře dopadlo, jim ta zkušenost pomůže. Že už je nebudou tihle soupeři tak překvapovat," řekl novinářům Šilhavý.

"Bude to zatím jen poločas. Chceme udělat takový výsledek, abychom se doma v odvetě poprali o postup. Samozřejmě gól vstřelený na půdě soupeře by byl hodně dobrý, takže budeme usilovat o nadějný výsledek," doplnil.

Slavia je před dvojzápasem podle bookmakerů poměrně výrazným favoritem na postup, Šilhavý ale APOEL nepovažuje za schůdného soupeře. "To bych vůbec netvrdil. Je to zkušený tým. V jejich řadách hrají Brazilci, Španělé, Argentinci, Portugalci. Jsou výborní na míči a když se k tomu přidají klimatické podmínky, určitě to nebude lehký soupeř, že bychom byli rádi, že jsme je dostali. Přesto si myslím, že šance jsou padesát na padesát," prohlásil Šilhavý.

Teploty v Nikósii mají v den zápasu stoupat až k 37 stupňům, pro slávisty je ale dobře, že výkop bude až v 21:45 místního času. "Sám jsem na to zvědavý. Ale hraje se pozdě, až 21:45, takže sluníčko už pálit nebude. Dá se čekat velká vlhkost, ale věřím, že na to jsme připraveni. Už teď mají hráči určitý režim a berou vitamíny, bylo by pozdě to začít dneska honit," uvedl Šilhavý.

Slavia naposledy vyhrála v pohárech venkovní zápas před deseti lety při dosud jediném postupu do základní skupiny Ligy mistrů v závěrečném předkole na půdě Ajaxu Amsterodam.

"Do každého zápasu vstupujeme s tím, že chceme vyhrát. Ani teď se nebudeme šetřit. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet, ale určitě do toho půjdeme s tím, že můžeme klidně i vyhrát. Třeba se to po delší době povede," prohlásil Šilhavý.

Na Kypru mu bude chybět zraněný stoper Simon Deli. "Zranění z posledního ligového zápasu se ukázalo jako vážnější, než jsme si mysleli. Zůstal doma a jde na podrobné vyšetření. Buď se ukáže, že to bude na delší dobu, nebo to třeba bude řádově jen na několik dní, maximálně dva týdny. Ale nechci konkretizovat, o jaké zranění jde," řekl Šilhavý.

Zatím neví, zda bude moci v úterý nasadit nejnovější posilu Slováka Miroslava Stocha, kterého se klub snaží urychleně doplnit na soupisku. "Může se to udělat do dnešní půlnoci, budeme čekat, jestli se to zvládne. Teprve se rozhodne, jestli na soupisku dopíšeme jeho, nebo další posilu Sobola," dodal Šilhavý.