Všechny zápasy ve skupině byly jak přes kopírák, litoval Souček

Podle záložníka Tomáše Součka byly všechny zápasy slávistických fotbalistů v Lize mistrů skoro stejné.

Pražané herně nezklamali a drželi s favority krok, vinou horší koncovky ale ve skupině získali jen dva body a skončili poslední. V závěrečném duelu prohráli 1:2 v Dortmundu. Souček věří, že nasbírané zkušenosti slávistům pomohou a v další sezoně se vrátí do prestižní soutěže ještě silnější.

"Dá se říct, že jsem spokojený s tím, co jsme tu předvedli. Jen mě mrzí, že jsme nezískali body, ale to v každém zápase. Těch šest zápasů bylo jako přes kopírák. Byl to fantastický zápas pro diváky, na šance to bylo 6:6. Na Dortmundu to je neuvěřitelné. Každý nás odepisoval a my jsme se s tím takhle poprali," řekl novinářům Souček.

Slávisté v Dortmundu sehráli s domácím favoritem naprosto vyrovnanou partii, i když na rozdíl od soupeře už nemohli postoupit. "Nevím, jestli to byl nejlepší výkon (ve skupině), ale šancí bylo nejvíce. Už na Interu jsme ztratili vítězství, doma s Barcelonou jsme hráli také skvěle. Byl to dost podobný zápas jako tady. Je o to hezčí, že hrajeme na Dortmundu a uděláme z gólmana muže kola," podotkl Souček.

Pražany několikrát vychytal domácí brankář Roman Bürki. Překonal ho jen ve 43. minutě Souček, který skóroval pod pověstnou jižní tribunou, kde sídlí "kotel" Borussie.

"Měli jsme tam několik šancí. Gólman do té doby všechno pochytal, já jsem ho pak prostřelil. Bylo to na 1:1, byl to pro mě úžasný pocit. Trochu tam bylo najednou ticho, čekal jsem naše fanoušky, ale ti byli na druhé straně," podotkl Souček s úsměvem.

Gólu předcházela povedená kombinace. "Říkal jsem si, že by mohla být ta akce někde vystavena. Bylo to na jeden nebo dva doteky, Škoďák (Milan Škoda) mi to pak prodlužoval, ta akce byla fakt úžasná. Těším se, až si ji pustím znovu. Ale takových akcí tam bylo více. Šance byly, ale brankář je hodně podržel," konstatoval reprezentační záložník.

Výkon Pražanů po utkání ocenili i domácí hráči. "Mluvil jsem po zápase s obráncem Piszczekem, který říkal, že je skvělé, jak český tým dokázal hrát takhle skvěle. Škoda jen, že máme málo bodů. Ale že nás takhle chválí hráči a trenéři, to všichni bereme jako pozitivum," uvedl Souček.

Věří, že se červenobílí příště vrátí do Ligy mistrů ještě silnější. "Slavia se pořád vyvíjí, šla Evropskou ligou více a více. Už dokráčela do Ligy mistrů. Věřím, že se tam příští sezonu dostane znovu. A že i tyto zkušenosti Slavii pomohou v Lize mistrů k více bodům," dodal Souček.