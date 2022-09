Inter nám míč moc nepůjčil, bědovali Plzeňští. Bílkovi vadilo zbytečné vyloučení

Narazili na papírově nejpřijatelnějšího soupeře ve "skupině smrti" Ligy mistrů, navíc doma ve Štruncových sadech. K bodům však fotbalisté Plzně stejně měli daleko, padli 0:2. Některé hráče výkon proti Interu Milán mrzel.

"Inter je skvělé mužstvo. My hráli z našeho bloku, oni nám balon moc nepůjčovali. A když jsme ho měli, tak jsme o něj zase rychle přišli," poznamenal obránce Luděk Pernica.

Viktoria měla míč v moci jen 31 procent času, podobně málo jako nedávno v Barceloně. Na střely prohrála 8:17, přičemž přímo mezi tyče vystřelila jen jednou a až v 79. minutě, kdy Fortune Bassey prodloužil centr Adama Vlkanovy.

"Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Jsme zklamaní, před domácím publikem jsme toho chtěli ukázat možná trochu víc a aspoň branku zase dát. Výkon mohl být také lepší," doplnil Pernica.

Plzni se nedařilo hlavně v první polovině úvodního poločasu, kdy posbírala hned tři žluté karty a inkasovala po ráně Edina Džeka.

"Od začátku jsme tahali za kratší konec. Dvacet minut jsme se prakticky nedostali do hry," litoval obránce s kapitánskou páskou Lukáš Hejda.

"V začátku jsme měli problémy," souhlasil záložník Jan Sýkora. "Připravovali jsme se na ně, ale realita byla o něčem jiném," povzdechl si.

Po malátném startu přeskupil trenér Michal Bílek rozestavení a domácí najednou kousali. Inter stále měl více ze hry a brankář Jindřich Staněk musel mužstvo několikrát zachraňovat, ale naděje na vyrovnání (a peníze do klubové kasy za remízu) žila.

Zhruba půl hodiny před závěrečným hvizdem však Pavel Bucha přišel o míč a vzápětí na útočné polovině tvrdě zajel do Barelly. Od rozhodčího, který si situaci kontroloval u videa, dostal červenou kartu. "Potom už asi bylo hotovo," uznal Hejda. Zvlášť když Inter zanedlouho přesilovku využil.

"Každá červená karta v tomto prostoru je zbytečná," ohodnotil Buchův přešlap Bílek. "Měl to na dlouhou nohu, soupeře dojel, červená padla. Kdyby šel soupeř sám na bránu, tak se takový zákrok dá pochopit, ale na soupeřově půlce je to zbytečné," dodal.

Do dalších zápasů v Lize mistrů má jedno přání - nefaulovat.

"Všechny zápasy, které nás čekají, budou stejně těžké nebo ještě těžší. Bayern je spolu s Barcelonou největší favorit skupiny. Pokud s těmito týmy chceme hrát rovnocennou partii nebo alespoň odehrát dobré utkání, nesmíme faulovat a dostat tolik karet. Musíme hrát v jedenácti," apeloval Bílek.

"Neříkám, že proti Interu by byl výsledek jiný, kdybychom dohrávali v jedenácti. Možná by to dopadlo stejně nebo bychom prohráli ještě výrazněji, ale obecně je to v deseti lidech těžké," zoufal si.

Po dvou kláních ve skupině milionářské Ligy mistrů má Viktoria nula bodů a skóre 1:7. Další zápas odehraje 4. října na horké půdě Bayernu Mnichov.