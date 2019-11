Slávisté bydlí v jednom hotelu se španělským králem. Trpišovský musel skoro donaha

Trenér Jindřich Trpišovský ví, že fotbalisty Slavie v úterním zápase čtvrtého kola skupiny Ligy mistrů v Barceloně čeká zkouška ohněm.

Chce ale udělat všechno pro to, aby Pražané na slavném stadionu Camp Nou navázali na výkon z domácího utkání, v němž katalánského favorita hodně potrápili a prohráli 1:2.

"Určitě se budeme chtít držet toho, co je nám vlastní. Projdeme zkouškou ohněm a jsme pevně odhodlaní udělat maximum, abychom se prezentovali jako v domácím zápase. Samozřejmě bude hodně záležet na vstupu do zápasu a jestli si v určitých fázích dovolíme to samé, co doma," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Musíme být kvalitní v útočné i defenzivní činnosti. Pokud uděláte systémové nebo individuální chyby v takovém zápase, tak vás soupeř většinou potrestá. To se nám například stalo s Barcelonou doma, kdy hned první naši chybu potrestali," uvedl kouč, jehož tým je po třech utkáních skupiny F na posledním čtvrtém místě s jedním bodem.

Barceloně pravděpodobně bude chybět zraněný útočník Luis Suárez, který především doma střílí hodně gólů. Trpišovský ale absenci uruguayského kanonýra za velkou výhodu Slavie nepovažuje. "Suárez je skvělý hráč a zakončovatel, což pro nás může být pozitivní v pokutovém území, kde třeba utkání s Interem Milán rozhodl dvěma góly. Na druhou stranu když nenastoupí on, tak to znamená, že nastoupí Fati nebo Dembélé. A není úplná výhra v loterii hrát proti těmto hráčům," upozornil Trpišovský.

Očekává, že s Barcelonou nic neudělá sobotní nečekaná ligová porážka 1:3 na hřišti Levante. Mužstvo hvězdného kapitána Lionela Messiho v této sezoně doma hraje mnohem lépe než venku a na Camp Nou drží sérii 16 soutěžních výher. "Žádný velký tým nechce prohrát dvakrát po sobě. Ta porážka pro vás vždycky znamená velkou výstrahu. Barcelona ze sebe dostane to nejlepší, protože hraje před vlastními diváky," konstatoval třiačtyřicetiletý trenér.

Slávisté jsou v Barceloně ubytováni ve stejném hotelu jako španělský král Felipe VI., takže se musí podřizovat přísným bezpečnostním opatřením. "Cizincům Traorému, Olayinkovi a spol. jsme říkali, že veškeré věci jsou tam kvůli nám. Já v životě neviděl tolik bodyguardů pohromadě na jednom hotelu. Je to zajímavá zkušenost, ale určitě má přednost král. Já se dneska musel u vstupní kontroly svléknout skoro do naha, což on určitě nemusel, aby se dostal do hotelu," usmíval se Trpišovský.