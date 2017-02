Úžasná show v Manchesteru. Monako může dát v odvetě miliardu gólů, varuje Guardiola

před 1 hodinou

Osm gólů a fantastické fotbalové představení viděli diváci na Etihad Stadium, kde v prvním utkání osmifinále Ligy mistrů porazil Manchester City hostující Monako 5:3.

Manchester - Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola měl radost, že jeho tým se v úterním dramatickém osmifinále Ligy mistrů s Monakem nevzdal a nakonec doma po obratu zvítězil 5:3. Podle španělského kouče však "Citizens" musí v odvetě na hřišti produktivního soupeře vstřelit co nejvíc gólů, aby mohli pomýšlet na postup do čtvrtfinále.

"Je skvělé, když oba týmy takhle hrají a naplno útočí. Na konci to byl úžasný fotbal. Samozřejmě jsem za výsledek šťastný, byl to výjimečný zápas a stále žijeme. Ale stačí v Monaku prohrát 0:2 a jsme venku," řekl novinářům Guardiola.

Anglické mužstvo poslal do vedení Raheem Sterling, ale Radamel Falcao s Kylianem Mbappém do pauzy skóre otočili. Strhující podívaná pokračovala i po změně stran. Po Falcaově neproměněné penaltě vyrovnal Sergio Agüero, ale kolumbijský útočník své zaváhání brzy napravil třetím zásahem Monaka. Závěr ovládli City, za které se mezi 71. a 82. minutou prosadili znovu Agüero, John Stones a Leroy Sané.

"Samozřejmě se musíme zlepšit. První dva góly padly po našich chybách. Ale lekce byla taková, že se nikdy nevzdáváme. V některých momentech druhého poločasu jme měli štěstí a během první půle zase smůlu," konstatoval Guardiola.

Očekává mimořádně těžkou odvetu, protože lídr francouzské ligy už během této sezony nastřílel ve všech soutěžích přes sto gólů. "Pokud nějaký tým dokáže vstřelit miliardu gólů, tak je to Monako. Vždycky se do šestnáctky vřítí se šesti sedmi hráči a jejich protiútoky se hrozně obtížně brání. Nevím, jestli proti nim vůbec někdo udržel čisté konto," upozornil Guardiola.

"Může se stát cokoliv, je to úplně otevřené. Poletíme do Monaka s cílem vstřelit nějaké góly, rozhodně tam nebudeme jenom bránit výsledek. Myslím, že když tam neskórujeme, tak do čtvrtfinále nepostoupíme," přidal bývalý trenér Barcelony a Bayernu Mnichov.

Nadšený z úvodního osmifinále byl i kouč Monaka Leonardo Jardim. "Byl to jeden z nejvíce vzrušujících zápasů v tomto ročníku Ligy mistrů. Tvrdě jsme pracovali, protože fotbal je naše vášeň a chceme bavit fanoušky. Byla to úžasná show," prohlásil portugalský trenér.

"Při inkasovaných gólech jsme udělali drobné defenzivní chyby, ale jinak jsme hráli výborně a hráče musím pochválit. Klíčovým momentem byl neproměněný pokutový kop, protože jsme mohli jít do vedení 3:1. Ale máme před sebou ještě celých 90 minut a nic není hotové," dodal Jardim. Odveta v Monaku se hraje 15. března.

