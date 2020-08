Skandál, vzteká se Slovan. Zloděj si myslí, že kradou všichni, vrací úder Faeřané

jšk

Kontroverzní cestu na Faerské ostrovy k 1. předkolu Ligy mistrů absolvovali fotbalisté Slovanu Bratislava. Kvůli pozitivním nálezům onemocnění covid-19 nemohli fotbalisté slovenského mistra na hřišti Klaksvíku nastoupit.

Fotbalisté Slovanu zřejmě přijdou o kvalifikaci Ligy mistrů, aniž by kopli do míče. | Foto: ČTK

Zápas měla vysílat slovenská televize RTVS. Kdo si v pátek večer přenos pustil, naskytl se mu bizarní pohled. Na hřišti se rozcvičovali fotbalisté faerského mistra, místní kanál vysílal fotbalové studio s pozvanými hosty, na obrazovce běžela základní sestava, v jaké měli belasí nastoupit…

Jenže chyběl soupeř.

"Nedostali jsme povolení, jinak by nás mohla zatknout policie za porušení karantény," vysvětloval sportovní ředitel Slovanu Richard Trutz v rozhovoru pro RTVS.

Na stadionu byl delegát UEFA, na další postup včetně kontumace ve prospěch domácího týmu se dlouho čekalo. V pátek pozdě večer se nakonec na webu evropské federace objevila informace, že postoupit měl domácí tým.

Nákaza covidem-19 byla v pondělí zjištěna u nejmenovaného hráče a funkcionáře. Klub bez nich odcestoval k utkání, protože podle prohlášení Slovanu testy ostatních členů výpravy byly negativní. Utkání se nakonec ale stejně neodehrálo, podle faerských médií byl koronavirus odhalen i v druhé, provizorní výpravě.

Tým tak musel do karantény nebo se vrátit domů. Generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík si na klubovém webu postěžoval, že domácí dělali všechno pro to, aby se nehrálo.

"Jsem plný negativních emocí. Je pro mě nepochopitelné, co se na takové úrovni a v takové době může stát. Cítím se bezmocný a to, co nám udělali na Faerských ostrovech, je skandál. Mělo by se rozhodovat na hřišti, v duchu fair play, a to se nestalo. Od druhé strany došlo k více pochybením a procesy byly aplikované nesmyslně," zlobil se Kmotrík.

Proti nařčení slovenského manažera se ale na Faerských ostrovech razantně ohradili. "Jsem z toho zmatený. Všiml jsem si kritiky na sociálních sítích, jenže my jsme už pět let po sobě severskou zemí s nejvyšší transparentností, nejnižší mírou korupce na celém světě!" řekl novinář Sigurjón Einarsson, který se specializuje na ostrovní fotbal v rozhovoru pro slovenský Denník N.

"Povím vám jedno naše přísloví: Zloděj si myslí, že kradou všichni. Možná by si je měl přečíst pan Kmotrík a přestat si hrát na oběť. Co si o sobě myslí? Pro něj zákon neplatí? Chová se jako pětiletý kluk v cukrárně, kterému rodiče nekoupili, co si zamanul," nebral si servítky Einarsson.