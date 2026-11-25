Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského mrzí porážka 0:1 s Villarrealem v 5. kole hlavní fáze Ligy mistrů. Cítil, že španělský soupeř byl k poražení, uvedl padesátiletý kouč na tiskové konferenci.
Jeho tým překonal 24 zápasy bez výhry rekord skupinové či ligové fáze nejprestižnější pohárové soutěže, což podle kouče ukazuje, jak těžké je v Lize mistrů zvítězit.
Negativní rekord je s narůstající sérií častým tématem, které musí kouč vysvětlovat. "Je to věc, kterou nechceme. Vidíme, jak těžké je v této soutěži vyhrát. Třeba to přijde někdy, kdy to budeme nejméně čekat," řekl Trpišovský. Slavia v příštím kole nastoupí 8. prosince v Mnichově proti Bayernu.
V pohárech lídr české ligy nevyhrál podvacáté po sobě a protáhl tak nejhorší sérii v historii klubu. "Budu se opakovat a říkat to samé. Je to ukázka velké kvality soupeřů a nějakých limitů, které máme. Někdy se v zápasech stane nějaký crash, který uděláme my jako realizák nebo hráči na hřišti. Nejvíc mě trápí zápasy jako dneska. Z mého pohledu 50 na 50 jako s Bilbaem nebo v Baku a my to nezvládneme. Někde je chyba," uvedl pražský rodák.
Litoval, že španělský soupeř byl k poražení. "O přestávce a na začátku druhého poločasu jsem cítil a říkal si, ať dáme gól, že tentokrát zápas zvládneme. Abychom vyhráli, musí to být stoprocentní od všech. Od nás trenérů, od hráčů, kteří zápas začnou, i od těch, co na hřiště přijdou v průběhu. Když se to nesejde, tak vás soupeř potrestá jako dneska," řekl Trpišovský.
Na série tak úplně nehledí. "Nejvíc mě vždycky trápí jednotlivý poslední zápas. Opět byl plný stadion, chtěli jsme se lidem odvděčit. Byla solidní šance to protrhnout, ale pořád se to nedaří. To jsme prostě my. Zápas 50 na 50 a zase prohrajeme. Zklamání z výsledku je deset z deseti u nás všech," litoval.
Kouč se nechtěl vymlouvat na sudího, který po zásahu videorozhodčího odvolal červenou kartu pro soupeře a pak i penaltu pro Slavii. "Nechci brečet po prohraném zápase, není to důvod porážky. Ale když si vybavím, za co dostal Konečný červenou kartu proti Lensu... Každý rozhodčí, i u videa, má jiný metr. V Evropě jsme na to zvyklí. Málokdy jde VAR v náš prospěch," řekl Trpišovský.
"Po odvolání vyloučení mi rozhodčí Obrenovič řekl, že obránce chtěl hrát míč, a v tom případě faul není červený, ale žlutý. Že šlo o souboj o míč. Já mu říkal, že byl poslední a Chytil by šel sám na bránu. Ale on si stál za svým, že takový střet se posuzuje žlutou kartou," dodal.
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