Trpišovský bránil Frydrycha a litoval zahozené šance. Největší zklamání kariéry, řekl

Slávisté chtěli Inter stůj, co stůj porazit. V základní skupině Ligy mistrů právem nabrali sebevědomí. Porazit doma Milán by byl vrchol podzimního tažení Evropou. Vršovičtí ale neuspěli.

Někteří fotbalisté Slavie šli do zápasu proti Interu se zaťatými zuby. Nastřádaly se šrámy z předchozích bitev v Lize mistrů i doma. Stoprocentní nebyl stav brankáře Ondřeje Koláře, záložníků Tomáše Součka nebo Lukáše Masopusta. Větší či menší bolístky měli i další.

Nejspíš i to byl jeden z důvodů, proč Slavia nebyla na hřišti tak nespoutaná jako v předchozích utkáních a Inter dostal prostor hrát. "Zápas se vyvíjel jinak, než jsme chtěli. Měli jsme hodně ztrát míčů. Jak zápas postupoval, tak jich bylo víc a víc, což byla voda na mlýn Interu," přiznal trenér Jindřich Trpišovský.

Svůj den proti Milánu neměl stoper Michal Frydrych. Zavinil první gól z kopačky Lautara Martíneze, po půli pak byl u zlomového momentu utkání, kdy po jeho podklouznutí naběhl do šance snadno Lukaku a překonal Koláře.

Trenér Trpišovský se ale devětadvacetiletého obránce zastal. "Bylo to dáno tím, že Lautaro i Lukaku hráli skvěle. V plné nahotě ukázali, že když světoví hráči mají den, je strašně těžké je bránit," konstatoval a dodal, že oba útočníci hrají za reprezentace svých zemí.

"Když se v takovém zápase nachomýtnete k nějaké chybě, tak se vám nehraje dobře," vracel se k Frydrychově zaváhání před první brankou Interu. Ve hře tak bylo i střídání o poločase, k tomu ale Trpišovský nakonec z objektivních důvodů nesáhl.

"Nechtěli jsme o půli střídat, měli jsme dost zdravotně nalomených hráčů. Po půli se zvedla hra z a chtěli jsme si střídání nechat na dva útočníky nahoře, abychom Inter zatlačili a vyhráli. Postupem času jsme museli střídat jinak," připustil Trpišovský.

Útočník není řešení

Hlavní rozdíl mezi Slavií a jejím soupeřem v Lize mistrů byl opět v proměňování šancí. Zatímco Lautaro Martínez a Romelu Lukaku byli k nezastavení a chladnokrevně proměnili většinu nabídnutých šancí, Slavia se prosadila pouze z penalty.

Největší šanci ze hry měl Lukáš Masopust, ale v 73. minutě nepřekonal v samostatném úprku brankáře Handanoviče. "Modlil jsem se, aby Lukáš vystřelil dolů. Gólman dostává hodně gólů po zemi, ale brankář zasáhl," konstatoval Trpišovský. "Inter se opíral o skvělé útočníky a většinu šancí dohrál do velkého nebezpečí. Na tom stojí výsledky," připustil.

Pod vlivem posledního výsledku se mu vystoupení Slavie v Lize mistrů nehodnotilo snadno. Slavia předvedla vynikající výkony, ale nakonec bude ve skupině poslední, zatím z pěti zápasů získala dva body.

"Odehráli jsme skvělé zápasy, ale všechny s hořkým koncem. Vážíme si skupiny Ligy mistrů, jenže vždycky po utkání máme pachuť a strašně nás to mrzí. Jsem zklamaný ze zápasu, cítím prázdno. Prohráli jsme doma tři zápasy a teď jsme zdrcení z toho, že jsme neuhráli ani bod pro lidi tady," dodal. "Zklamání je obrovské. Možná největší v kariéře, určitě největší za poslední dobu."

Podle Trpišovského ale problém v produktivitě není v pozici útočníka. Opět potvrdil, že raději sází na týmové pojetí hry směrem dozadu i dopředu.

"V těžkých zápasech, které hrajete, musí hráči být po všech stránkách komplexní. To ukázali jak Lukaku, tak Lautaro. Otázkou je, jestli by se u nás klasický útočník do těch šancí dostal. Masopustovi se to povedlo, ale hlavně rychlostí, tahem, hbitostí," vysvětlil trenér Slavie.

"Nechceme všichni pracovat na nějakého hráče, který dá jednou za čas gól a jinak tam bude stát a budeme kvůli němu ztrácet zápasy. Trpíme na zranění útočníků, to je hlavně případ Standy Tecla, to je komplexnější hráč," zakončil hodnocení.

Slavii čeká ve skupině Ligy mistrů poslední zápas 10. prosince v Dortmundu. Šanci postoupit alespoň do jarní fáze Evropské ligy už ale Pražané ztratili. Naopak BVB si to na dálku rozdá s Interem o postup do osmifinále LM.