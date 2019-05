Lépe hrát nemůžeme, řekl Klopp po prohře 0:3. Dobře ví, že fotbal není o zásluhách

před 55 minutami

Přestože fotbalisté Liverpoolu prohráli v úvodním semifinále Ligy mistrů s Barcelonou vysoko 0:3, podle trenéra Jürgena Kloppa podali nejlepší výkon v soutěži pod jeho vedením.

"Reds" měli více střel i větší držení míče, soupeře nepouštěli k jeho typické kombinační hře, ale vyhořeli v koncovce. Před domácí odvetou nevidí Klopp šance na postup do druhého finále po sobě příliš nadějně.

Barcelonu poslal v 26. minutě do vedení bývalý hráč Liverpoolu Luis Suárez a v poslední čtvrthodině se dvakrát trefil Lionel Messi. "Podali jsme excelentní výkon. To, jaké jsme jim nadělali problémy, bylo úžasné. V druhém poločase jsme kontrolovali zápas. Při prvním gólu jsme špatně bránili, ale prohrávat 0:1 nebyl žádný velký problém," řekl Klopp po zápase.

"Když se podíváme na druhý poločas, nejsem jsem si jistý, jestli můžeme hrát o mnoho lépe. Myslím, že ne. Ale při jednom útoku Messi vstřelil snadný gól dorážkou po břevnu a pak předvedl nádhernou střelu. Je nezastavitelný," doplnil německý trenér.

Navzdory vysoké porážce byl na své svěřence hrdý. "Hráli jsme výborný zápas, ale soupeř dal tři góly, my žádný a musíme to respektovat. Jestli jsme si zasloužili mnohem více? Nevím, fotbal není o zásluhách," uvedl Klopp.

"Co můžu jako trenér posoudit, je, jak jsme hráli. Jsem naprosto šťastný a hrdý na kluky. Myslím, že to byl nejlepší zápas Ligy mistrů, který jsme odehráli nejen tento rok, ale i za celou minulou sezonu. Hrát takhle proti takovému soupeři, s tím jsem naprosto spokojený," dodal kouč, který vede Liverpool od roku 2015.

S "Reds" před třemi lety prohrál finále Evropské ligy, vloni finále Ligy mistrů, tentokrát to ale na další souboj o evropskou trofej příliš nevypadá.

"Před zápasem jsme měli na postup větší šanci. Nebyla to noc, po které si řeknete, že jsme v poločase, že bude potřeba dát rychlý gól a podobně. Je to Barcelona a nepomůže nám ani to, že bude moci hrát na brejky. Bude strašně těžké to dohnat, ale protože je to fotbal, měli bychom to zkusit," dodal Klopp.