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Sport

„Tohle by se mělo změnit.“ Klíčový verdikt šel proti Slavii, expert nechápal

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
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Fotbalová Slavia zatápěla ve druhé půli středečního duelu Ligy mistrů doma favorizovanému Arsenalu, ovšem gól, kterým snížila na konečných 1:2, dala až v 90. minutě. Přitom na potenciální vyrovnání mohla mít o dost víc času, jenže v klíčovém okamžiku šel verdikt rozhodčích proti ní. Podle mnohých nepochopitelně.

Czechia Champions League Soccer
Slávista Wiktor Nowak slaví gól v utkání s Arsenalem. Univerzál Pražanů byl i u jiného klíčového momentu duelu.Foto: CTK – Petr David Josek
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Wiktor Nowak, brankář David Raya, Oskar Kubiak, Gabriel
Czechia Champions League Soccer
Wiktor Nowak, Ezri Konsa, fotbalista, sportovec
UEFA Champions League - Slavia Prague v Arsenal
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„Škoda, že náš gól nepřišel dřív, protože si myslím, že bychom je ještě dokázali zmáčknout a možná vyrovnat,“ posteskl si po utkání Mojmír Chytil, útočník červenobílých.

I během pětiminutového nastavení po snižující trefě Wiktora Nowaka ještě Pražané protivníka sevřeli a vypracovali si šance na druhý gól.

Času na něj však mohli mít mnohem víc, ale nedostali ho. V 76. minutě totiž kontroverzní situaci posoudili rozhodčí v jejich neprospěch.

Po rohovém kopu a neúspěšném zákroku vyběhnuvšího brankáře Davida Rayi hlavičkoval Chytil, jeho pokus odvrátil z čáry obránce Arsenalu Gabriel.

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Mezi tři tyče vzápětí poslal míč Nowak rovněž hlavou, do níž ho poté trefil ve vzdušném souboji Mikel Merino. Zatímco Raya u tyče balon vyrazil, polský reprezentant padl v bolestech na trávník.

Německý sudí Tobias Stieler penaltu neodpískal a k přehodnocení verdiktu ho nezavolali ani kolegové od videa, přestože se na obrazovce objevilo, že VAR možnou penaltu zkoumá. Jenže rozhodnutí hlavního arbitra nakonec nechal v platnosti.

„Odehraješ míč nohou, soupeř tě pozdě kopne. Penalta. Odhlavičkuješ, soupeř tě pozdě trefí hlavou do hlavy. ,Srážka, hrajeme dál.´ Tenhle zažitý pohled by se měl změnit,“ vyťukal na síti X Zdeněk Folprecht, bývalý fotbalista a nyní expert stanice Oneplay.

„Ne každá srážka je faul, ale pozdní zásahy by se měly posuzovat stejně. Ať jde o nohu, nebo hlavu,“ apeloval bývalý hráč Sparty či Liberce.

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Také podle samotného aktéra souboje měl německý soudce nebo alespoň jeho parťáci u monitorů rozhodnout pro pokutový kop.

„Podle mě to penalta byla, protože jsem se míče dotkl jako první a pak mě někdo trefil do hlavy. Takže jsem padl k zemi,“ popsal Nowak. „Z mého pohledu tedy rozhodčí určitě penaltu odpískat mohl,“ doplnil polský univerzál.

Gólu se dočkal až v 90. minutě. Pro Slavii příliš pozdě.

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