„Tohle by se mělo změnit.“ Klíčový verdikt šel proti Slavii, expert nechápal

Fotbalová Slavia zatápěla ve druhé půli středečního duelu Ligy mistrů doma favorizovanému Arsenalu, ovšem gól, kterým snížila na konečných 1:2, dala až v 90. minutě. Přitom na potenciální vyrovnání mohla mít o dost víc času, jenže v klíčovém okamžiku šel verdikt rozhodčích proti ní. Podle mnohých nepochopitelně.
„Škoda, že náš gól nepřišel dřív, protože si myslím, že bychom je ještě dokázali zmáčknout a možná vyrovnat,“ posteskl si po utkání Mojmír Chytil, útočník červenobílých.
I během pětiminutového nastavení po snižující trefě Wiktora Nowaka ještě Pražané protivníka sevřeli a vypracovali si šance na druhý gól.
Času na něj však mohli mít mnohem víc, ale nedostali ho. V 76. minutě totiž kontroverzní situaci posoudili rozhodčí v jejich neprospěch.
Po rohovém kopu a neúspěšném zákroku vyběhnuvšího brankáře Davida Rayi hlavičkoval Chytil, jeho pokus odvrátil z čáry obránce Arsenalu Gabriel.
Mezi tři tyče vzápětí poslal míč Nowak rovněž hlavou, do níž ho poté trefil ve vzdušném souboji Mikel Merino. Zatímco Raya u tyče balon vyrazil, polský reprezentant padl v bolestech na trávník.
Německý sudí Tobias Stieler penaltu neodpískal a k přehodnocení verdiktu ho nezavolali ani kolegové od videa, přestože se na obrazovce objevilo, že VAR možnou penaltu zkoumá. Jenže rozhodnutí hlavního arbitra nakonec nechal v platnosti.
„Odehraješ míč nohou, soupeř tě pozdě kopne. Penalta. Odhlavičkuješ, soupeř tě pozdě trefí hlavou do hlavy. ,Srážka, hrajeme dál.´ Tenhle zažitý pohled by se měl změnit,“ vyťukal na síti X Zdeněk Folprecht, bývalý fotbalista a nyní expert stanice Oneplay.
„Ne každá srážka je faul, ale pozdní zásahy by se měly posuzovat stejně. Ať jde o nohu, nebo hlavu,“ apeloval bývalý hráč Sparty či Liberce.
Také podle samotného aktéra souboje měl německý soudce nebo alespoň jeho parťáci u monitorů rozhodnout pro pokutový kop.
„Podle mě to penalta byla, protože jsem se míče dotkl jako první a pak mě někdo trefil do hlavy. Takže jsem padl k zemi,“ popsal Nowak. „Z mého pohledu tedy rozhodčí určitě penaltu odpískat mohl,“ doplnil polský univerzál.
Gólu se dočkal až v 90. minutě. Pro Slavii příliš pozdě.
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